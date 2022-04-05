Фанаты «Локо» – о Хапове: «Сюрприз. На встрече с активом боссы обозначили, что до лета будет работать тройка Лоськов, Пашинин, Комппер»

Иван Крылов, представитель объединения болельщиков «Локомотива» United South, высказался о назначении Заура Хапова на пост главного тренера клуба.

– Назначение Хапова – сюрприз?

– Безусловно. Думаю, что нет ни одного человека, который смог бы предсказать именно такой выбор.

Сюрприз еще и в том, что на состоявшейся на прошлой неделе встрече с активом болельщиков «Локомотива» руководители клуба обозначили, что до лета будет работать действующий триумвират – Лоськов, Пашинин, Комппер. Казалось, что вчера мы должны были услышать лишь официальное подтверждение этому.

– Есть понимание, почему выбор руководства пал на Хапова, а не на Лоськова или Пашинина?

– Честно говоря, нет. Насколько мне известно, Олег сам отказывается от роли главного, а вот почему на эту позицию не утвердили Дмитрия, я не понимаю.

– У Комппера контракт на 2,5 года, летом от получит лицензию Pro. Получается, Локомотив сделал ставку на Хапова как на человека наиболее лояльного к статусу временного тренера?

– Повторюсь, логика не ясна совершенно. Заур провел отличные годы в «Локомотиве». Я знаю, что игроки очень тепло отзывались о нем как о тренере вратарей. Но совсем недавно его убрали из команды [был переведен в селекционный отдел в январе], а теперь возвращают, но на более высокую должность.

Я не понимаю, как к этому относиться. И как к этому отнесутся игроки – тоже вопрос. Наверное, стоит посмотреть, что изменится в тренировочном процессе – может быть, Заур будет номинальным тренером, а основную работу будут выполнять Дмитрий, Олег и Марвин, но тогда смысл назначения опять ускользает.

«Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ.

Хапов сменил на посту главного тренера Маркуса Гисдоля.

Готовить команду к матчам продолжит Марвин Комппер, у которого нет нужной лицензии.

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