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Хапов: «Спасибо за доверие. Приложим все усилия, чтобы «Локомотив» показывал красивый и качественный футбол»

Новый главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал свое назначение.

«Спасибо руководству клуба за доверие. Я хорошо знаю игроков «Локомотива», всегда был рядом с ними, вижу их потенциал.

Мне интересна совместная работа с Марвином Комппером. У нас схожее видение футбола, в который должен играть «Локомотив».

Я и весь тренерский штаб, приложим все усилия и знания, чтобы команда показывала красивый и качественный футбол, чтобы радовать наших болельщиков», – сказал Хапов.

  • «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ.
  • Комппер продолжит готовить команду к матчам.
  • Хапов сменил на посту главного тренера Маркуса Гисдоля.

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Источник: сайт «Локомотива»

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