Иванов – о 2:2 с ЦСКА: «Один из лучших матчей «Урала» в сезоне. Мы превосходили соперника»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил игру команды в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Наша команда здорово выполнила все установки во вчерашнем матче. ЦСКА – очень сильный соперник. У них очень хорошие иностранцы – они угадали со всеми трансферами. Но мы показали достойную игру!

Результатом мы можем быть недовольны, а игрой нашей команды, конечно, довольны. Сыграли на равных и даже превосходили соперника! Могли и выиграть.

Если бы мне кто-то сказал до игры, что будет ничья, – нас это устроило бы. Но, несмотря на концовку, матч нам понравился. Эта была одна из лучших наших игр в сезоне! Как можно ожидать такого? Игра должна была уже закончиться. Но судейство уже не буду обсуждать», – сказал Иванов.

В концовке игры защитник екатеринбуржцев Лео Гогличидзе упал в штрафной ЦСКА после контакта с Егором Ушаковым.

Главный арбитр матча Игорь Панин после VAR решил не назначать 11-метровый удар.

Иванов после матча назвал Панина «козлом».

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