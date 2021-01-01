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Иванов – о 2:2 с ЦСКА: «Один из лучших матчей «Урала» в сезоне. Мы превосходили соперника»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил игру команды в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Наша команда здорово выполнила все установки во вчерашнем матче. ЦСКА – очень сильный соперник. У них очень хорошие иностранцы – они угадали со всеми трансферами. Но мы показали достойную игру!

Результатом мы можем быть недовольны, а игрой нашей команды, конечно, довольны. Сыграли на равных и даже превосходили соперника! Могли и выиграть.

Если бы мне кто-то сказал до игры, что будет ничья, – нас это устроило бы. Но, несмотря на концовку, матч нам понравился. Эта была одна из лучших наших игр в сезоне! Как можно ожидать такого? Игра должна была уже закончиться. Но судейство уже не буду обсуждать», – сказал Иванов.

  • В концовке игры защитник екатеринбуржцев Лео Гогличидзе упал в штрафной ЦСКА после контакта с Егором Ушаковым.
  • Главный арбитр матча Игорь Панин после VAR решил не назначать 11-метровый удар.
  • Иванов после матча назвал Панина «козлом».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +1064

    Беспонтий 27 минут назад

    кто гриша иванов
    против серёжи иванова

    хотели как всегда
    а получилось снова

    вот те на
    вы что
    да вы с какого бодуна

    0
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  • ...
    Рейтинг: +61345

    portero 1 час назад

    Но судейка обосрал результат, цска часто в этом сезоне судейки помогают, но всё проходит без последствий и шума, типо ошибки судеек...

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