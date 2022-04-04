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  • Рюдигер хочет получать в «Барсе» 7 миллионов в год и просит подписной бонус

Рюдигер хочет получать в «Барсе» 7 миллионов в год и просит подписной бонус

4 апреля 2022, 16:47
5

Представители «Барселоны» встретились с агентом защитника «Челси» Антонио Рюдигера, чтобы узнать финансовые требования футболиста.

По информации Sport.es, Рюдигер хочет получать 7 миллионов евро в год после уплаты налогов. Он также хочет получить подписной бонус, так как летом уйдет из «Челси» на правах свободного агента.

«Барселона» хочет, чтобы 29-летний немец снизил свои требования.

  • В этом сезоне Рюдигер провел за «Челси» 43 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
  • Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Челси Рюдигер Антонио
Комментарии (5)
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Lipatoff
1649086539
А крайние защитники будут? Рюдигер, Кристинсен, Пике, Гарсия и Араухо, жесть какая-то. Надеюсь на Хави, что трансферы летом будут грамотными
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portero
1649086666
Хави пусть принимает решение, надеюсь оно будет правильным....
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DeStar
1649087134
норм игрок, барсе точно не помешает, как и не помешал бы реалу.
Ответить
zigbert
1649141670
Хороший защитник но запросы драконовские.
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