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Рюдигер хочет получать в «Барсе» 7 миллионов в год и просит подписной бонус

Представители «Барселоны» встретились с агентом защитника «Челси» Антонио Рюдигера, чтобы узнать финансовые требования футболиста.

По информации Sport.es, Рюдигер хочет получать 7 миллионов евро в год после уплаты налогов. Он также хочет получить подписной бонус, так как летом уйдет из «Челси» на правах свободного агента.

«Барселона» хочет, чтобы 29-летний немец снизил свои требования.

  • В этом сезоне Рюдигер провел за «Челси» 43 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
  • Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.

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Источник: Sport.es

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