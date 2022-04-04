Нобоа: «Легионерам в «Сочи» хорошо, поэтому и остаемся»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопросы о будущем в клубе иностранных футболистов.

– «Сочи» пока сохраняет всех иностранных футболистов. С вами проводилось общение на эту тему?

– Мы чувствуем себя здесь как дома, нам комфортно. Спортивный директор разговаривал с нами, спрашивал, хотим ли мы уйти.

Ситуация у нас хорошая, нам здесь хорошо, поэтому и остаемся.

– Есть уверенность, что все легионеры останутся?

– Думаю, да. Сто процентов. Я не думаю, что кто-то хочет уйти. Я разговаривал со всеми, никто не хочет уходить.

– А в следующем сезоне?

– Посмотрим. У кого-то есть контракт, у кого-то нет.

Соглашение Нобоа с «Сочи» истекает в 2023 году.

Команда идет на 4-м месте в таблице РПЛ.

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