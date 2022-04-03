Сергей Иванов – на вопрос о возможном чемпионстве ЦСКА: «Вы что? Вы с бодуна?»

Бывший министр обороны РФ, болельщик ЦСКА Сергей Иванов ответил на вопрос о чемпионских перспективах москвичей. Судя по ответу, он в них не верит.

«Я, стоя здесь месяца полтора назад, на вопрос о том, какое место займeт ЦСКА и за что будет бороться, сказал: «В лучшем случае за второе». Я это уже говорил месяц назад. Теперь вы меня спрашиваете про чемпионство. Вы что? Вы с какого бодуна?

Я позицию не меняю, мнение своe не меняю. Я как и говорил месяц назад, так и сейчас говорю: «В лучшем случае второе место». Ещe раз вам сказать? В пятый раз? Не надо? Понятно», – сказал Иванов.

Сегодня ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» (2:2).

ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков.

Москвичи уже 6 лет не берут РПЛ.

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