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Сергей Иванов – на вопрос о возможном чемпионстве ЦСКА: «Вы что? Вы с бодуна?»

Бывший министр обороны РФ, болельщик ЦСКА Сергей Иванов ответил на вопрос о чемпионских перспективах москвичей. Судя по ответу, он в них не верит.

«Я, стоя здесь месяца полтора назад, на вопрос о том, какое место займeт ЦСКА и за что будет бороться, сказал: «В лучшем случае за второе». Я это уже говорил месяц назад. Теперь вы меня спрашиваете про чемпионство. Вы что? Вы с какого бодуна?

Я позицию не меняю, мнение своe не меняю. Я как и говорил месяц назад, так и сейчас говорю: «В лучшем случае второе место». Ещe раз вам сказать? В пятый раз? Не надо? Понятно», – сказал Иванов.

  • Сегодня ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» (2:2).
  • ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков.
  • Москвичи уже 6 лет не берут РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 19:07
Комментарии2
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    Рейтинг: +4050

    Snek 1 час назад

    Ну так тупой человек никогда своё мнение не меняет, от того он и тупой.

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    Рейтинг: +5886

    порт 2 часа назад

    Что то Ивановы сегодня много хамят.Сначала Григорий, сейчас Сергей.

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