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Серия А. Ассист Миранчука не спас «Аталанту» от домашнего поражения от «Наполи»

«Аталанта» в 31-м туре чемпионата Италии уступила «Наполи». В двух голах неаполитанцев поучаствовал Лоренцо Инсинье, который летом перейдет в «Торонто».

У «Аталанты» на 46-й минуте на замену вышел российский полузащитник Алексей Миранчук. На 58-й минуте он ассистировал Мартину де Рону.

«Наполи» только ввиду дополнительных показателей не лидирует в таблице. «Аталанта» по ним же не идет в зоне еврокубков.

Италия. Серия А. 31-й тур

Аталанта – Наполи – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Инсинье, 14 (с пенальти); 0:2 – Политано, 37; 1:2 – де Рон, 58; 1:3 – Эльмас, 81.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

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Источник: Бомбардир.ру

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