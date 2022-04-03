Серия А. Ассист Миранчука не спас «Аталанту» от домашнего поражения от «Наполи»

«Аталанта» в 31-м туре чемпионата Италии уступила «Наполи». В двух голах неаполитанцев поучаствовал Лоренцо Инсинье, который летом перейдет в «Торонто».
У «Аталанты» на 46-й минуте на замену вышел российский полузащитник Алексей Миранчук. На 58-й минуте он ассистировал Мартину де Рону.
«Наполи» только ввиду дополнительных показателей не лидирует в таблице. «Аталанта» по ним же не идет в зоне еврокубков.
Италия. Серия А. 31-й тур
Голы: 0:1 – Инсинье, 14 (с пенальти); 0:2 – Политано, 37; 1:2 – де Рон, 58; 1:3 – Эльмас, 81.
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Источник: Бомбардир.ру