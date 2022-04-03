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Мостовой: «Абсолютно не верю в вылет «Спартака» из РПЛ»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не верит в вылет команды из РПЛ. Накануне она уступила «Локомотиву» (0:1).

«Вылет «Спартака»? Я абсолютно не верю! Конечно, всякое бывало в футболе. Но не верю, что «Спартак» может даже попасть в переходные матчи. К тому же, еще не факт, что они будут.

После зимней паузы я говорил, что «Спартак» вместо того, чтобы идти на перемены, должен был смотреть не на верх турнирной таблицы, а вниз. Сейчас ничего не получается. Они находятся там, где и должны находится. Остаешься ты на девятом, десятом или шестом месте — не играет никакой разницы с учетом всех исключений.

По составу и другим факторам «Спартак» не попадет в переходные матчи! Уверен в этом. Скоро столетие клуба. Я к этому прекрасно отношусь! Сам много лет был в «Спартаке», – сказал Мостовой.

  • Разница между «Спартаком» и зоной вылета – 6 очков.
  • У «Спартака» в последних 13 матчах РПЛ 2 победы.
  • Следующий соперник – «Арсенал» (10 апреля).

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Источник: Sport24

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