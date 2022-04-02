Осинькин – после поражения от «Уфы»: «Крылья Советов» допускают много веселых эпизодов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил исход матча 23-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2). Самарцы пропустили на 87-й минуте.

«Быстрый гол спутал наши карты и тактические задумки. Дальше матч проходил по определeнному сценарию: соперник закрылся и ему было очень удобно играть в такой футбол. Мы как могли пытались найти какие-то проблемы в обороне у «Уфы» – это было тяжело. Наверное, во втором тайме смогли нащупать слабые места соперника, но этого было недостаточно. К сожалению, снова пропустили в концовке.

В последнее время в заключительных отрезках допускаем много весeлых эпизодов. Лучше, когда мы играем более стабильно и ровно», – сказал Осинькин.

«Крылья Советов» идут на 8-м месте.

«Уфа» покинула зону вылета.

«Крылья Советов» 6 лет не побеждают «Уфу» дома.

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