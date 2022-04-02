Филимонов: «За 20 лет не было ни одного звонка из «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал, что никогда не получал предложений поработать в московском клубе.

– Неужели даже в «Спартак» не звали?

– За 20 лет не было ни одного звонка из «Спартака». Лишь в прошлом сезоне пресс-служба клуба пригласила меня на одно мероприятие.

Это был первый звонок за 20 лет. До этого ни предложений, ни разговоров – ничего.

– Сами не пытались стучаться в клуб?

– Звонил лет десять назад, спрашивал, есть ли возможность работать – хотя бы в академии. Мне сказали, что все места заняты. Моя кандидатура даже не рассматривалась.

– Кошмар.

– Для меня это не кошмар, живу в такой ситуации уже лет десять.

– Обижаетесь на клуб?

– Что обижаться? Я же не в детском саду. У людей свое видение развития клуба и, в частности, вратарей. Не зовут и не зовут, что поделать.

– Но ведь время от времени топ-менеджеры «Спартака» меняются. И ни один из них не захотел видеть вас в клубе?

– Ни один. И из других профессиональных клубов тоже в последнее время не было предложений.

– Кем сами хотите работать – главным или тренером вратарей?

– Хочу тренировать вратарей. Досконально знаю вратарское дело – это то, что я люблю и что у меня получается.

Тем более, я уже тренировал вратарей в «Долгопрудном», в «Арсенале». Еще и в молодежной сборной России Кержакову помогал.

Филимонов выступал за «Спартак» с 1996 по 2001 год.

За указанный период он ежегодно становился чемпионом России.

Сейчас Александр тренирует «Рому» из ЛФЛ.

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