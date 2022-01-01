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Роналду может не сыграть с «Лестером». Он не приехал на съезд «МЮ» накануне матча

«Манчестер Юнайтед» традиционно собрался в отеле в преддверии матча 31-го тура АПЛ против «Лестера». На съезде не оказалось нападающего Криштиану Роналду.

В Манчестере сообщают, что португалец может пропустить матч против лестерцев. Возможная причина – беременность девушки Роналду Джорджины Родригес.

  • Роналду в последние 2 недели провел 2 полных матча за сборную Португалии, по итогам которых команда вышла на ЧМ-2022.
  • Матч «Манчестер Юнайтед» – «Лестер» начнется в 19:30 по Москве.
  • «МЮ» идет в 4 очках от зоны Лиги чемпионов.

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Источник: MEN

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1823

    DMитрий 47 минут назад

    Опять безответственно присунул!?

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