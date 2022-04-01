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Глушаков в 35 лет показывает свой лучший сезон РПЛ по средней результативности

У полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в этом сезоне РПЛ в среднем 0,4 гола за игру (восемь в 20). Это его лучший показатель в карьере.

Также нынешний сезон РПЛ второй для Глушакова по количеству голов. Он повторил достижение чемпионского сезона «Спартака», когда тоже забил восемь мячей.

Лучше было только в сезоне-2011/12, когда Глушаков забил за «Локомотив» в сезоне РПЛ 11 голов. Тот сезон был переходным, и игрок провел 37 матчей.

  • Сегодня Глушаков забил «Рубину» (3:2).
  • Глушаков в «Химках» с 2020 года.
  • «Химки» покинули зону вылета.

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Источник: Бомбардир.ру

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01.04.2022 22:22
Комментарии1
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    Рейтинг: +238

    Stavr007 1 час назад

    это называется деградация чемпионата

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