Глушаков в 35 лет показывает свой лучший сезон РПЛ по средней результативности

У полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в этом сезоне РПЛ в среднем 0,4 гола за игру (восемь в 20). Это его лучший показатель в карьере.

Также нынешний сезон РПЛ второй для Глушакова по количеству голов. Он повторил достижение чемпионского сезона «Спартака», когда тоже забил восемь мячей.

Лучше было только в сезоне-2011/12, когда Глушаков забил за «Локомотив» в сезоне РПЛ 11 голов. Тот сезон был переходным, и игрок провел 37 матчей.

Сегодня Глушаков забил «Рубину» (3:2).

Глушаков в «Химках» с 2020 года.

«Химки» покинули зону вылета.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery