Катар – Эквадор – матч-открытие ЧМ-2022. Они сыграют 21 ноября

После жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2022 стали известны участники матча-открытия. В нем сыграют Катар (хозяева) и Эквадор.

Встреча состоится 21 ноября на стадионе «Аль Бейт» в Аль-Хоре.

Для Катара это будет дебютный матч на чемпионатах мира.

21 ноября будут сыграны еще 3 матча.

Турнир состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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