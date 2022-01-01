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Катар – Эквадор – матч-открытие ЧМ-2022. Они сыграют 21 ноября

После жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2022 стали известны участники матча-открытия. В нем сыграют Катар (хозяева) и Эквадор.

Встреча состоится 21 ноября на стадионе «Аль Бейт» в Аль-Хоре.

  • Для Катара это будет дебютный матч на чемпионатах мира.
  • 21 ноября будут сыграны еще 3 матча.
  • Турнир состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +516

    Forvard47 33 минуты назад

    да уж чет фифа не хочет в матче открытия вывеску более интересную.. на чм 18 была россия и аравия.... а вот дальше не помню что было.. но запомнился мне чм в юар

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