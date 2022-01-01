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Баринов – о поражении России от Хорватии: «Если по-русски сказать, мы обосрались»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о причинах поражения сборной России от Хорватии (0:1) в заключительном матче отбора ЧМ-2022.

– Что произошло в игре с Хорватией?

– Сложно. Если по-русски сказать: мы тогда обосрались. Сыграло ещe то, что нас устраивала ничья. Играть надо с настроем, что нужна только победа...

Я думаю, если бы было так, мы бы играли, а не отбивались. Психологический фактор тоже очень сильно влияет. В этом матче так и произошло.

– Чувствуешь, что на тебе и, может быть, на Джикии ещe большая ответственность, что в Сплите вы не смогли успокоить команду, что-то сделать, чтобы переломить игру?

– На всех лежит большая ответственность. Не только на мне и Джикии – на Смолове, Дивееве. На всех ребятах, кто выходит в основном составе. И кто выходит на замену.

– Перед матчем с Хорватией на пресс-конференцию пришли Модрич и Далич и говорят: «Мы победим и выйдем на ЧМ». Карпин после Хорватии говорил, что наши игроки так не могут сказать, а если скажут и проиграют, то их потом сожрут.

– Это менталитет. Но я бы мог так сказать перед Хорватией. Мне кажется, я бы мог тогда сказать: «В завтрашней игре мы не проиграем, а выйдем с первого места и получим прямую путевку на чемпионат мира».

Но понимаешь, что было бы, если бы случилось то, что случилось? Представь...

  • Исход матча решил автогол Федора Кудряшова.
  • Благодаря победе Хорватия обошла Россию и получила прямую путевку на ЧМ-2022.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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