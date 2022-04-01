Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Баринов – о поражении России от Хорватии: «Если по-русски сказать, мы обосрались»

Баринов – о поражении России от Хорватии: «Если по-русски сказать, мы обосрались»

1 апреля 2022, 16:50
4

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о причинах поражения сборной России от Хорватии (0:1) в заключительном матче отбора ЧМ-2022.

– Что произошло в игре с Хорватией?

– Сложно. Если по-русски сказать: мы тогда обосрались. Сыграло ещe то, что нас устраивала ничья. Играть надо с настроем, что нужна только победа...

Я думаю, если бы было так, мы бы играли, а не отбивались. Психологический фактор тоже очень сильно влияет. В этом матче так и произошло.

– Чувствуешь, что на тебе и, может быть, на Джикии ещe большая ответственность, что в Сплите вы не смогли успокоить команду, что-то сделать, чтобы переломить игру?

– На всех лежит большая ответственность. Не только на мне и Джикии – на Смолове, Дивееве. На всех ребятах, кто выходит в основном составе. И кто выходит на замену.

– Перед матчем с Хорватией на пресс-конференцию пришли Модрич и Далич и говорят: «Мы победим и выйдем на ЧМ». Карпин после Хорватии говорил, что наши игроки так не могут сказать, а если скажут и проиграют, то их потом сожрут.

– Это менталитет. Но я бы мог так сказать перед Хорватией. Мне кажется, я бы мог тогда сказать: «В завтрашней игре мы не проиграем, а выйдем с первого места и получим прямую путевку на чемпионат мира».

Но понимаешь, что было бы, если бы случилось то, что случилось? Представь...

  • Исход матча решил автогол Федора Кудряшова.
  • Благодаря победе Хорватия обошла Россию и получила прямую путевку на ЧМ-2022.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Еще по теме:
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России 4
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Локомотив Россия Баринов Дмитрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
piligrim1986
1648822317
причем еще до выхода на поле
Ответить
portero
1648823624
Валера не смог вбить в вас уверенность, потому-что сам поплыл...
Ответить
Бухбух
1648825026
В самых важных матчах Россия всегда обсирается: что с Данией на ЧЕ, что с хорватами.
Ответить
Главные новости
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
4
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
3
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
6
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
5
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
18
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
14
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
2
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
1
Все новости
Все новости
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
21:14
3
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
2
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
1
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
14
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
24
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
10
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
28
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
29
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
12
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
3
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
16
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
12
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
20
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+