Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста
2 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом
3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

Саутгейт – о ЧМ-2022: «Англия – один из претендентов на титул»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команда может выиграть ЧМ-2022.

«На этой неделе я сказал команде, что если мы сможем выйти в полуфинал, то сможем пройти и в финал. А если мы сможем выйти в финал, то можем победить. Это очевидно.

Мы стабильно выступаем на протяжении 3-4 лет. Считаю, что Англия – один из претендентов на титул», – сказал Саутгейт.

  • Жеребьевка группового этапа турнира состоится сегодня в Дохе.
  • Англия попала в первую корзину.
  • Англичане выигрывали чемпионат мира один раз в истории – в 1966 году.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
19-летний фанат получил 6 недель тюрьмы за расистские оскорбления Рэшфорда после финала Евро-2020
Франция и Англия будут в 1-й корзине при жеребьевке ЧМ-2022, Германия и Нидерланды – во 2-й 1
Хендерсон: «Магуайра освистали на домашнем стадионе без причины. Во что мы превратились?»
Источник: Sky Sports

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:52
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +4200

    neveldomha 22 минуты назад

    Только через французский труп.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11