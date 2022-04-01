Саутгейт – о ЧМ-2022: «Англия – один из претендентов на титул»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команда может выиграть ЧМ-2022.

«На этой неделе я сказал команде, что если мы сможем выйти в полуфинал, то сможем пройти и в финал. А если мы сможем выйти в финал, то можем победить. Это очевидно.

Мы стабильно выступаем на протяжении 3-4 лет. Считаю, что Англия – один из претендентов на титул», – сказал Саутгейт.

Жеребьевка группового этапа турнира состоится сегодня в Дохе.

Англия попала в первую корзину.

Англичане выигрывали чемпионат мира один раз в истории – в 1966 году.

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