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Алжир потребовал переиграть матч с Камеруном в стыках ЧМ-2022 и начать расследование в отношении судей

Алжирская федерация футбола обратилась в ФИФА, чтобы добиться переигровки матча с Камеруном (1:2) в стыках ЧМ-2022.

«Алжирская федерация футбола (ФАФ) подала апелляцию в ФИФА на скандальное судейство, исказившее результат ответного матча плей-офф Алжир – Камерун.

ФАФ полна решимости использовать все разрешенные законом средства для восстановления своих прав и переиграть матч на условиях, гарантирующих честность и беспристрастность арбитража.

ФАФ также просит органы ФИФА начать расследование, чтобы пролить свет на судейство матча Алжир – Камерун», – говорится в заявлении.

  • Главный арбитр матча отменил 2 гола форварда сборной Алжира Ислама Слимани.
  • Камерун забил победный мяч в противостоянии в дополнительное время на 124-й минуте.
  • Сборная Алжира не попала на второй чемпионат мира подряд.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1966

    ItalianFootball 29 минут назад

    Требовать можно сколько угодно. Ничего они не получат.

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