Отбор ЧМ-2022. Камерун вышел на чемпионат мира, забив победный гол Алжиру на 124-й минуте

Сборная Камеруна обыграла Алжир в ответном матче отбора ЧМ-2022 и вышла в финальную стадию турнира.

Камерунцы забил победный гол в противостоянии в дополнительное время на 124-й минуте – отличился Карл Токо Экамби.

Сборная Алжира не попала на второй чемпионат мира подряд.

Отбор ЧМ-2022. Африка. 3-й раунд

Алжир – Камерун – 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – Чупо-Мотинг, 22; 1:1 – Туба, 118; 1:2 – Токо Экамби, 120+4.

Первый матч: 1:0.

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