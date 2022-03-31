Степашин: «На Шварца в Германии давили, но он настоящий спортсмен»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин отметил характер главного тренера команды Сандро Шварца, который не покинул свой пост, несмотря на давление.
«Я благодарен Шварцу. Как на него в Германии давили, но он настоящий спортсмен», – сказал Степашин.
- Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года.
- В декабре он продлил контракт с клубом до конца сезона-2023/24.
- Московская команда идет на 2-м месте в РПЛ с 5-очковым отставанием от лидирующего «Зенита».
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Источник: ТАСС