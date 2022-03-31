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  • Степашин: «На Шварца в Германии давили, но он настоящий спортсмен»

Степашин: «На Шварца в Германии давили, но он настоящий спортсмен»

31 марта 2022, 22:34
2

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин отметил характер главного тренера команды Сандро Шварца, который не покинул свой пост, несмотря на давление.

«Я благодарен Шварцу. Как на него в Германии давили, но он настоящий спортсмен», – сказал Степашин.

  • Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года.
  • В декабре он продлил контракт с клубом до конца сезона-2023/24.
  • Московская команда идет на 2-м месте в РПЛ с 5-очковым отставанием от лидирующего «Зенита».

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (2)
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mutabor0992
1648761924
Значит слабо давили...В Германии умеют давить.
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zigbert
1648815247
Да вообще за последнее время никто кроме Шварца не мог похвастаться такими результатами в Динамо.
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