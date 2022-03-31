В Лондоне ограбили дом Бекхэма стоимостью 40 миллионов

Лондонский особняк семьи экс-капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма подвергся ограблению.

По информации Daily Mail, преступление произошло еще 28 февраля, но известно о нем стало только сейчас.

Грабитель проник в здание через разбитое окно в спальне на верхнем этаже. Он похитил дизайнерскую одежду, аксессуары и электронику на общую сумму в несколько тысяч фунтов.

Во время инцидента Бекхэм, его жена Виктория и 10-летняя дочь Харпер находились на первом этаже дома и ничего не заметили.

Бекхэм завершил карьеру в 2013 году.

Сейчас он совладелец «Интер Майами» из МЛС.

Пострадавший дом стоит 40 миллионов фунтов.

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