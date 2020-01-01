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В Лондоне ограбили дом Бекхэма стоимостью 40 миллионов

Лондонский особняк семьи экс-капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма подвергся ограблению.

По информации Daily Mail, преступление произошло еще 28 февраля, но известно о нем стало только сейчас.

Грабитель проник в здание через разбитое окно в спальне на верхнем этаже. Он похитил дизайнерскую одежду, аксессуары и электронику на общую сумму в несколько тысяч фунтов.

Во время инцидента Бекхэм, его жена Виктория и 10-летняя дочь Харпер находились на первом этаже дома и ничего не заметили.

  • Бекхэм завершил карьеру в 2013 году.
  • Сейчас он совладелец «Интер Майами» из МЛС.
  • Пострадавший дом стоит 40 миллионов фунтов.

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Источник: Daily Mail

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Комментарии2
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    Рейтинг: +70

    olegiovchenko 30 минут назад

    бедннький!последнее унесли!

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    Рейтинг: +61020

    portero 53 минуты назад

    Поделились по соседски, мог и подарить....

    0
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