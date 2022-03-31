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В Лондоне ограбили дом Бекхэма стоимостью 40 миллионов

31 марта 2022, 21:39
4

Лондонский особняк семьи экс-капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма подвергся ограблению.

По информации Daily Mail, преступление произошло еще 28 февраля, но известно о нем стало только сейчас.

Грабитель проник в здание через разбитое окно в спальне на верхнем этаже. Он похитил дизайнерскую одежду, аксессуары и электронику на общую сумму в несколько тысяч фунтов.

Во время инцидента Бекхэм, его жена Виктория и 10-летняя дочь Харпер находились на первом этаже дома и ничего не заметили.

  • Бекхэм завершил карьеру в 2013 году.
  • Сейчас он совладелец «Интер Майами» из МЛС.
  • Пострадавший дом стоит 40 миллионов фунтов.

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Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Бекхэм Дэвид
Комментарии (4)
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portero
1648752274
Поделились по соседски, мог и подарить....
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olegiovchenko
1648753677
бедннький!последнее унесли!
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inzek
1648766105
над ним висел флаг России)
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zigbert
1648812234
В таких домах должна быть установлена сигнализация.
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