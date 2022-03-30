Газизов – Зареме: «На каком вы месте? Болтать можно хоть что»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил жене владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой. Она несколько минут назад назвала его балаболом.

«Ни за Остона Урунова, ни за Александра Кокорина не было отдано агентских выплат, они были только за Виктора Мозеса. Больше ничего я не касался. Остальное смотрите в таблице.

Сколько было потрачено денег и на каком вы месте? Болтать можно хоть что. Всe остальное — только слова», – считает Газизов.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Команда идет в зоне вылета РПЛ.

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