Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газизов – Зареме: «На каком вы месте? Болтать можно хоть что»

Газизов – Зареме: «На каком вы месте? Болтать можно хоть что»

30 марта 2022, 22:12
8

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил жене владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой. Она несколько минут назад назвала его балаболом.

«Ни за Остона Урунова, ни за Александра Кокорина не было отдано агентских выплат, они были только за Виктора Мозеса. Больше ничего я не касался. Остальное смотрите в таблице.

Сколько было потрачено денег и на каком вы месте? Болтать можно хоть что. Всe остальное — только слова», – считает Газизов.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
  • Команда идет в зоне вылета РПЛ.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Еще по теме:
В махачкалинском «Динамо» прояснили ситуацию с уходом Евсеева в другой клуб 1
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями» 2
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь» 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1648670487
Это уже дом -2 какой то
Ответить
шахта Заполярная
1648677398
Газизов будь мужиком, а не базарной бабой
Ответить
Валерий2705
1648702277
Да заремка только и делает, что звездит, других то дел нет. А сраптак без Газизова, практически на своем законном месте, а практически потому, что оно в ФНЛ)
Ответить
ilichkadr
1648705887
«Дерби», то бишь срач между татариным и башкиркой продолжается. Для татар, башкиры — это примерно то же самое, что валлоны для французов, или ***** для русских.
Ответить
mahan
1648708499
Газизов ты то на каком месте ? Уж чья бы корова мычала. А по Урунову и Кокорину ты выдал им такие зарплаты космические, что лучше бы агентам заплатить за нормальных игроков, чем этим платили. Которые по уровню игры это максимум ФНЛ и то в запасе.
Ответить
Bozigit
1648716489
Началось)
Ответить
Главные новости
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
2
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
3
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
4
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
5
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
17
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
14
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
2
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
1
Все новости
Все новости
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
1
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
2
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
1
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
14
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
22
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
10
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
28
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
29
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
12
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
3
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
16
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
12
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
19
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
4
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+