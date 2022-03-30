Зарема: «Газизов – фантастический балабол. Пусть перечислит нам то, что проиграл в суде»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала слова бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова. Он заметил, что при нем москвичи платили агентам меньше, чем сейчас.
«Фантастический балабол. У которого Остон Урунов «будет стоить 25-30 миллионов евро». Даже комментировать этого баснописца не хочется, столько было сказано. Пусть перечислит нам то, что проиграл в суде», – сказала Салихова.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
- Команда идет в зоне вылета РПЛ.
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»