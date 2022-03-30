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Зарема: «Газизов – фантастический балабол. Пусть перечислит нам то, что проиграл в суде»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала слова бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова. Он заметил, что при нем москвичи платили агентам меньше, чем сейчас.

«Фантастический балабол. У которого Остон Урунов «будет стоить 25-30 миллионов евро». Даже комментировать этого баснописца не хочется, столько было сказано. Пусть перечислит нам то, что проиграл в суде», – сказала Салихова.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
  • Команда идет в зоне вылета РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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30.03.2022 21:37
Комментарии6
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    Рейтинг: +11948

    playsh 22 минуты назад

    Уважаемая Зарема,я бы сказал не "пусть перечислит то,что проиграл в суде," а сколько проиграл в суде,так доходчивей...Смею предположить,что для большинства наших людей эта сумма - целое состояние.

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    Рейтинг: +1542

    vmonomah17 1 час назад

    Я не знаю, кто прав и кто виноват. Но то, что у нас судей можно подкупить, договориться и повлиять это факт!

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    Рейтинг: +11948

    playsh > vmonomah17 16 минут назад

    "Да здравствует наш суд.Самый гуманный суд в мире."
    -к/ф Бриллиантовая рука.

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    Рейтинг: +16427

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Балабол - это мягко сказано !

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    Рейтинг: +3055

    lordmrv > Persona_non_Grata 23 минуты назад

    мож ей подсказать нужные эпитеты? :)

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    Рейтинг: +60945

    portero 2 часа назад

    А сто приставы не могут забрать??? Или еще не все суды завершились???

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