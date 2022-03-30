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  • Зарема: «Газизов – фантастический балабол. Пусть перечислит нам то, что проиграл в суде»

Зарема: «Газизов – фантастический балабол. Пусть перечислит нам то, что проиграл в суде»

30 марта 2022, 21:37
8

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала слова бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова. Он заметил, что при нем москвичи платили агентам меньше, чем сейчас.

«Фантастический балабол. У которого Остон Урунов «будет стоить 25-30 миллионов евро». Даже комментировать этого баснописца не хочется, столько было сказано. Пусть перечислит нам то, что проиграл в суде», – сказала Салихова.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
  • Команда идет в зоне вылета РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (8)
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portero
1648666878
А сто приставы не могут забрать??? Или еще не все суды завершились???
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Persona_non_Grata
1648667412
Балабол - это мягко сказано !
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vmonomah17
1648667484
Я не знаю, кто прав и кто виноват. Но то, что у нас судей можно подкупить, договориться и повлиять это факт!
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Plyash
1648672942
Уважаемая Зарема,я бы сказал не "пусть перечислит то,что проиграл в суде," а сколько проиграл в суде,так доходчивей...Смею предположить,что для большинства наших людей эта сумма - целое состояние.
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Валерий2705
1648703001
Ехал на днях в Москву, а там ещё километров за 150 до златоглавой всё небо красное, потом понял - это зарево от того, что у заремы полыхает. Поговоривают мол Спартак с девятого места не может слезть, потому как там из постоянного остались только заремины словесный понос и горящая жгучим пламенем задница при мыслях о Газизове, а думает она о нём чаще чем о Федуне)) поэтому на открытии слишком жарко, быстро выдыхаются красно-белые)
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