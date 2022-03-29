Агент Кутепова: «Надеюсь, что Илья вернется к тренировкам на следующей неделе»

Дамиано Драго, агент защитника «Спартака» Ильи Кутепов, рассказал, когда его клиент вернется к тренировкам с командой.
— Сейчас Илья чувствует себя лучше, он потихоньку восстанавливается от травмы. Я надеюсь, что скоро, может быть, уже на следующей неделе он вернется к тренировкам с командой. Но я не люблю говорить о чем-то, что еще не случилось. Вы все увидите сами.
— Когда Кутепов сможет выйти на поле в официальном матче?
— Повторюсь, ему намного лучше. Он работает с тренерами по реабилитации. Надеюсь, он вернется на поле как можно скорее.
- 28-летний Кутепов провел 3 матча в этом сезоне РПЛ.
- Он еще не играл в 2022 году.
- Его контракт со «Спартаком» истекает летом.
Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery
Источник: «РБ Спорт»