Агент Кутепова: «Надеюсь, что Илья вернется к тренировкам на следующей неделе»

Дамиано Драго, агент защитника «Спартака» Ильи Кутепов, рассказал, когда его клиент вернется к тренировкам с командой.

— Сейчас Илья чувствует себя лучше, он потихоньку восстанавливается от травмы. Я надеюсь, что скоро, может быть, уже на следующей неделе он вернется к тренировкам с командой. Но я не люблю говорить о чем-то, что еще не случилось. Вы все увидите сами.

— Когда Кутепов сможет выйти на поле в официальном матче?

— Повторюсь, ему намного лучше. Он работает с тренерами по реабилитации. Надеюсь, он вернется на поле как можно скорее.

28-летний Кутепов провел 3 матча в этом сезоне РПЛ.

Он еще не играл в 2022 году.

Его контракт со «Спартаком» истекает летом.

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