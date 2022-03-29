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  • Директор РФС: «Китай, Иран, Узбекистан, Казахстан и даже КНДР могли бы сыграть с Россией. С европейцами сложно договориться»

Директор РФС: «Китай, Иран, Узбекистан, Казахстан и даже КНДР могли бы сыграть с Россией. С европейцами сложно договориться»

29 марта 2022, 10:31
23

Спортивный директор РФС Андрей Лексаков заявил, что сборная России может провести товарищеские матчи летом.

«Ждем июньской отсечки от УЕФА. Может быть, юношеским сборным официально разрешат участвовать в международных соревнованиях, а дальше цепочка потянется к национальной сборной. Или, наоборот, будем ждать отсечку для национальной сборной, чтобы все команды получили возможность участвовать

Мы получили приглашение на осень от Венгрии, Италии и Хорватии для участия юношеских сборных. Понимаем, что это общая рассылка, но они не исключают наши мужские и женские сборные команды от того, чтобы мы участвовали.

Не оставляем надежды, что разрешат азиатским странам проводить с нами товарищеские матчи. С европейцами будет договориться сложно, но Китай, Иран, Узбекистан, Казахстан, возможно, даже КНДР могли бы сыграть с нашими сборными», – заявил Лексаков.

  • ФИФА может лишить Россию членства на заседании конгресса 31 марта.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных матчей.
  • Сообщалось, что ФИФА рассмотрит вопрос внесения русского языка в список официальных для организации.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (23)
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SLADE2019
1648539521
31 марта будет решаться вопрос об исключении либо приостановке членства в ФИФА, а этот придурок с казахами или узбеками играть собирается. Зазеркалье какое то в этом РФСе.
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portero
1648543693
А сколько чинуш в РФС???
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охонг
1648543895
Казахстан член уефа
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ALEX ML
1648545165
С ЮАР договоритесь, они америкосов ненавидят
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neveldomha
1648547087
Интересно будет посмотреть на матч Россия - Вьетнам. Был там не раз, и точно знаю, что вьетнамцы футбол любят.
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alex1951
1648547891
Прям Чемпионат Азии,тем более Россия более половины - это Азия. Достойная компания. Китай ващее друг России - всегда договорятся))))
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САДЫЧОК
1648552480
Нужно , пока нет работы , у этих руководителей Рфс - отправить их в долгий отпуск , за свой счёт !
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nemolod
1648558365
А с европейцами не надо договариваться,а просто жестко их послать (с холуями договариваться бессмысленно они ничего не решают),а в Азии давным-давно исчезли откровенно слабые команды,за последние годы они значительно окрепли!
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WETERAN
1648580281
Почему то мы с Сирией ни разу не играли даже товарняки. Я бы посмотрел.
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