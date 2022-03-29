Директор РФС: «Китай, Иран, Узбекистан, Казахстан и даже КНДР могли бы сыграть с Россией. С европейцами сложно договориться»

Спортивный директор РФС Андрей Лексаков заявил, что сборная России может провести товарищеские матчи летом.

«Ждем июньской отсечки от УЕФА. Может быть, юношеским сборным официально разрешат участвовать в международных соревнованиях, а дальше цепочка потянется к национальной сборной. Или, наоборот, будем ждать отсечку для национальной сборной, чтобы все команды получили возможность участвовать

Мы получили приглашение на осень от Венгрии, Италии и Хорватии для участия юношеских сборных. Понимаем, что это общая рассылка, но они не исключают наши мужские и женские сборные команды от того, чтобы мы участвовали.

Не оставляем надежды, что разрешат азиатским странам проводить с нами товарищеские матчи. С европейцами будет договориться сложно, но Китай, Иран, Узбекистан, Казахстан, возможно, даже КНДР могли бы сыграть с нашими сборными», – заявил Лексаков.

ФИФА может лишить Россию членства на заседании конгресса 31 марта.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных матчей.

Сообщалось, что ФИФА рассмотрит вопрос внесения русского языка в список официальных для организации.

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