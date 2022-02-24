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Директор РФС: «Китай, Иран, Узбекистан, Казахстан и даже КНДР могли бы сыграть с Россией. С европейцами сложно договориться»

Спортивный директор РФС Андрей Лексаков заявил, что сборная России может провести товарищеские матчи летом.

«Ждем июньской отсечки от УЕФА. Может быть, юношеским сборным официально разрешат участвовать в международных соревнованиях, а дальше цепочка потянется к национальной сборной. Или, наоборот, будем ждать отсечку для национальной сборной, чтобы все команды получили возможность участвовать

Мы получили приглашение на осень от Венгрии, Италии и Хорватии для участия юношеских сборных. Понимаем, что это общая рассылка, но они не исключают наши мужские и женские сборные команды от того, чтобы мы участвовали.

Не оставляем надежды, что разрешат азиатским странам проводить с нами товарищеские матчи. С европейцами будет договориться сложно, но Китай, Иран, Узбекистан, Казахстан, возможно, даже КНДР могли бы сыграть с нашими сборными», – заявил Лексаков.

  • ФИФА может лишить Россию членства на заседании конгресса 31 марта.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных матчей.
  • Сообщалось, что ФИФА рассмотрит вопрос внесения русского языка в список официальных для организации.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии18
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    Рейтинг: +10578

    alex1951 52 минуты назад

    Прям Чемпионат Азии,тем более Россия более половины - это Азия.
    Достойная компания.
    Китай ващее друг России - всегда договорятся))))

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    Рейтинг: +4195

    neveldomha 1 час назад

    Интересно будет посмотреть на матч Россия - Вьетнам. Был там не раз, и точно знаю, что вьетнамцы футбол любят.

    0
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    Рейтинг: +2383

    ALEX ML 1 час назад

    С ЮАР договоритесь, они америкосов ненавидят

    0
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    Рейтинг: +10

    охонг 1 час назад

    Казахстан член уефа

    0
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    Рейтинг: +60866

    portero 2 часа назад

    А сколько чинуш в РФС???

    2
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    Рейтинг: +1172

    стоп кран 2 часа назад

    Эритрею забыл.Тоже одна из всего лишь четырех стран голосовавших в ООН за Россию.

    2
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    Рейтинг: +13255

    NewLife > стоп кран 1 час назад

    5 стран. Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея.

    2
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    Рейтинг: +235

    воинКС > стоп кран 1 час назад

    Твоё страно какое петушок

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    Рейтинг: +5062

    AtticusFinch > стоп кран 1 час назад

    Сбирна Хохляндии счас ваще в Уретре =)))

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    Рейтинг: +1172

    стоп кран > NewLife 1 час назад

    Россия сама за себя голосовала.Потому для меня --несчитово.)))

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    Рейтинг: +315

    aldo conte 2 часа назад

    Мы сами влезли в дерьмо 24.02.2022 и вместо того, чтобы оттуда выбираться, решили еще глубже погрузится. Может договорится о матчах с эскимосами и чукчами?

    4
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    Рейтинг: +4195

    neveldomha > aldo conte 1 час назад

    Нельзя вычистить выгребную зловонную яму и остаться чистым.Но кто-то это должен сделать, чтобы не воняли вот такие как ты. А на счет с кем играть ...... Италия считала, что ей повезло с жеребьевкой. И я уверен, что отдельные игроки даже не знают, где находится Северная Македония и название ее столицы.

    1
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    Рейтинг: +24009

    bset 2 часа назад

    Что за рывок! Что за прорыв! Не зря наши чиновники сидели десятилетиями в своих кабинетах - теперь будем сражаться на равных с Узбекистаном и КНДР

    7
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    Рейтинг: +60866

    portero > bset 2 часа назад

    Они до сих пор сидят, в лучшем случае местами поменяют, а от перемены мест на выходе ничего не меняется...

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    Рейтинг: +14956

    Cleaner 3 часа назад

    Директора РФС на мыло!

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    Рейтинг: +413

    SLADE2019 3 часа назад

    31 марта будет решаться вопрос об исключении либо приостановке членства в ФИФА, а этот придурок с казахами или узбеками играть собирается. Зазеркалье какое то в этом РФСе.

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    Рейтинг: +488

    vsolon > SLADE2019 2 часа назад

    да ему лишь бы прокукарекать а там.....

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    Рейтинг: +413

    SLADE2019 > vsolon 1 час назад

    Ну не такой же бред. Хотя, когда задница горит и мозги тоже страдают.

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