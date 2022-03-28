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  • Карпин: «Допуск России к соревнованиям станет торжеством справедливости и здравого смысла»

Карпин: «Допуск России к соревнованиям станет торжеством справедливости и здравого смысла»

28 марта 2022, 19:01
3

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об отстранении национальной команды от международных турниров.

– Вы говорили, что надеетесь на допуск сборной России к участию в соревнованиях к лету. Для этого есть какие-то предпосылки?

– Я по-прежнему на это надеюсь, а какие к этому могут быть предпосылки – сказать сложно. Ситуация меняется каждый день. Нам пока остается надеяться на лучшее.

– Если это произойдет, станет ли это для вас чудом? Или же это будет просто торжество справедливости и здравого смысла?

– Это станет, как вы сказали, торжеством справедливости и здравого смысла.

– В апреле-мае нас ждет вердикт CAS. Как выглядит идеальный вариант, если суд встанет на нашу сторону? Допускаете, что может быть переигровка стыков в нашей сетке – например, сборная Польши пройдет шведов и выйдет на ЧМ. Тогда заново играть с поляками, а потом со шведами?

– При идеальном варианте мы должны получить право на стыковые матчи за попадание на чемпионат мира. А как это будет выглядеть, наверное, не мне решать.

– Если сборную не допустят до официальных матчей, когда вы хотели бы провести следующий сбор?

– Мы обсудили с руководством РФС этот вопрос и решили пока не загадывать. Подождем две-три недели, а там посмотрим.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных матчей.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Петербурга в Париж.

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Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (3)
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alex1951
1648567046
Самая необычная сборная за все времена. Перемудрили в ФИФА.....
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Soccerdealer63
1648583550
"...– Я по-прежнему на это надеюсь, а какие к этому могут быть предпосылки – сказать сложно..." Валера, тряхни извилинами и всё прояснится: за что отстранили? Какие прогнозы на "исправление" того, за что отстранили (к лету, к следующей зиме, к лету 2028 года...)?
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ilichkadr
1648618878
Валера, ты с дуба рухнул? Справедливость и здравый смысл давно уже не в почёте. Нынче толерастия и ***** стандарты во всей красе..
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