Карпин: «Допуск России к соревнованиям станет торжеством справедливости и здравого смысла»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об отстранении национальной команды от международных турниров.

– Вы говорили, что надеетесь на допуск сборной России к участию в соревнованиях к лету. Для этого есть какие-то предпосылки?

– Я по-прежнему на это надеюсь, а какие к этому могут быть предпосылки – сказать сложно. Ситуация меняется каждый день. Нам пока остается надеяться на лучшее.

– Если это произойдет, станет ли это для вас чудом? Или же это будет просто торжество справедливости и здравого смысла?

– Это станет, как вы сказали, торжеством справедливости и здравого смысла.

– В апреле-мае нас ждет вердикт CAS. Как выглядит идеальный вариант, если суд встанет на нашу сторону? Допускаете, что может быть переигровка стыков в нашей сетке – например, сборная Польши пройдет шведов и выйдет на ЧМ. Тогда заново играть с поляками, а потом со шведами?

– При идеальном варианте мы должны получить право на стыковые матчи за попадание на чемпионат мира. А как это будет выглядеть, наверное, не мне решать.

– Если сборную не допустят до официальных матчей, когда вы хотели бы провести следующий сбор?

– Мы обсудили с руководством РФС этот вопрос и решили пока не загадывать. Подождем две-три недели, а там посмотрим.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных матчей.

Финал Лиги чемпионов перенесен из Петербурга в Париж.

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