Карпин – о совмещении работы в сборной и «Ростове»: «Могу получать драйв каждые выходные»

Земеля - добытчик.....
Все близкие у него не работають..
Кто то подрабатывает,кто то на пенсии,кто то еще такое ,что просто сосет....
Вот Карпуша и рвется из всех сухожилий...дома столько не словить....увы.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему решил совмещать работу в национальной команде и в «Ростове».
«Начнем с того, что когда «Ростов» отпустил меня в сборную, была договоренность: если возникнет возможность вернуться в клуб, то это будет именно «Ростов».
Сейчас, когда возникла такая ситуация в нашем футболе, руководство «Ростова» и РФС обсудили такую возможность и приняли совместное решение, а я с удовольствием вернулся к клубной работе.
Сейчас у сборной России не осталось официальных матчей. И тот драйв, который нужен любому тренеру в работе, я могу получить в «Ростове» каждые выходные», – сказал Карпин.
- Последний сбор России продолжался 6 дней.
- Накануне Россия провела спарринг с молодежной сборной (1:0).
- ФИФА отстранила Россию от международных игр.
Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку