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Карпин – о совмещении работы в сборной и «Ростове»: «Могу получать драйв каждые выходные»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему решил совмещать работу в национальной команде и в «Ростове».

«Начнем с того, что когда «Ростов» отпустил меня в сборную, была договоренность: если возникнет возможность вернуться в клуб, то это будет именно «Ростов».

Сейчас, когда возникла такая ситуация в нашем футболе, руководство «Ростова» и РФС обсудили такую возможность и приняли совместное решение, а я с удовольствием вернулся к клубной работе.

Сейчас у сборной России не осталось официальных матчей. И тот драйв, который нужен любому тренеру в работе, я могу получить в «Ростове» каждые выходные», – сказал Карпин.

  • Последний сбор России продолжался 6 дней.
  • Накануне Россия провела спарринг с молодежной сборной (1:0).
  • ФИФА отстранила Россию от международных игр.

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Источник: ТАСС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10575

    alex1951 30 минут назад

    Земеля - добытчик.....
    Все близкие у него не работають..
    Кто то подрабатывает,кто то на пенсии,кто то еще такое ,что просто сосет....
    Вот Карпуша и рвется из всех сухожилий...дома столько не словить....увы.

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