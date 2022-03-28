Карпин – о совмещении работы в сборной и «Ростове»: «Могу получать драйв каждые выходные»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему решил совмещать работу в национальной команде и в «Ростове».

«Начнем с того, что когда «Ростов» отпустил меня в сборную, была договоренность: если возникнет возможность вернуться в клуб, то это будет именно «Ростов».

Сейчас, когда возникла такая ситуация в нашем футболе, руководство «Ростова» и РФС обсудили такую возможность и приняли совместное решение, а я с удовольствием вернулся к клубной работе.

Сейчас у сборной России не осталось официальных матчей. И тот драйв, который нужен любому тренеру в работе, я могу получить в «Ростове» каждые выходные», – сказал Карпин.

Последний сбор России продолжался 6 дней.

Накануне Россия провела спарринг с молодежной сборной (1:0).

ФИФА отстранила Россию от международных игр.

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