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Суд отменил взыскание 348 миллионов рублей с ЦСКА

28 марта, прошло судебное заседание кассационной инстанции по поводу заявления ООО «Бета» о банкротстве ЦСКА.

Адвокат Александр Первушин, представляющий интересы футбольного клуба, рассказал о решении суда.

«Сегодня суд кассационной инстанции рассмотрел жалобу ПФК ЦСКА о взыскании с него в пользу ООО «Бета» 348 миллионов рублей. Постановление апелляционной инстанции было отменено как незаконное.

Суд поддержал позицию ПФК ЦСКА, оставив в силе вынесенное ранее решение суда первой инстанции, которое полностью устраивает клуб и является справедливым.

Мы рады, что наши аргументы были восприняты и при необходимости продолжим и далее защищать интересы ПФК ЦСКА», – сказал Первушин.

  • В декабре суд взыскал с ЦСКА 348 миллионов рублей по договору на строительство «ВЭБ Арены».
  • Сообщалось, что это неправомерно удержанные деньги в качестве компенсации за нарушение сроков выполнения работ.

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Источник: «Чемпионат»

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