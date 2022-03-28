Коутиньо готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в АПЛ

Полузащитник Филиппе Коутиньо считает правильным свое решение вернуться в АПЛ минувшей зимой.

29-летнему футболисту комфортно в Англии, поэтому он готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться здесь после окончания срока аренды в «Астон Вилле».

Бирмингемский клуб имеет право выкупить хавбека летом за 40 миллионов евро. Также за ситуацией следит «Арсенал».

Коутиньо присоединился к «Астон Вилле» в январе.

Он забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах.

Контракт бразильца с «Барсой» действует до 2023 года.

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