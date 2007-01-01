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Де Хеа: «Если не ворота, то сыграл бы на позиции шестого номера»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа рассказал, на какой позиции играл бы, если бы не ворота. Его привлекает средняя линия.

«Когда был молодым, я тоже играл в поле. Где бы я хотел играть, если не в воротах? Вероятно, полузащита. Шестой номер отбирает мяч и делает хорошие передачи», – сказал испанец.

  • Де Хеа начал профессиональную карьеру в 2007 году.
  • 31-летний игрок выступает в Манчестере с 2011 года.
  • Де Хеа дважды брал Лигу Европы.

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Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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