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  • Карпин: «Предлагаете российскому футболу закрыться? Закрывайтесь. Я не хочу»

Карпин: «Предлагаете российскому футболу закрыться? Закрывайтесь. Я не хочу»

27 марта 2022, 15:09
10

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о состоянии российского футбола. Он не хочет отгораживаться от международных матчей.

– У вас нет раздражения, что российский футбол перешел в режим ждуна? Мы постоянно чего-то ждем. Не принимаем решений. Ждем, что решат за нас.

– Можно по-другому сделать как-то? Закрыться самим? Закрывайтесь. Я не хочу.

  • Последний сбор России продолжался 6 дней.
  • Накануне Россия провела спарринг с молодежной сборной (1:0).
  • ФИФА отстранила Россию от международных игр.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Карпин Валерий
Комментарии (10)
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Soccerdealer63
1648391259
Валера, "хотеть или не хотеть" ... маловато будет. Надо МОЧЬ И УМЕТЬ! Ты окромя эмоций что-то внятное способен предложить? Понятно, что тебе и дальше до бесконечности будет в кайф на бюджетное бабло со сборной по сборам кататься... до бесконечности...
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Zlatan2718
1648395447
после переговоров опять включат и в фифу и в уефу
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nemolod
1648400880
Тут не закрываться надо,а РФС решительно протестовать против решений ФИФА и УЕФА ,основываясь на том,что ни одно государство не было подобным образом исключено,даже когда в 1973 году в Чили произошел военный переворот и стадионы были превращены в концлагеря,ее сборную никто почему-то не отстранял и поэтому тут нечего ждать милости ,а просто решительно требовать от этих организаций пересмотра этого произвола!
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