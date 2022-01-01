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Карпин: «Предлагаете российскому футболу закрыться? Закрывайтесь. Я не хочу»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о состоянии российского футбола. Он не хочет отгораживаться от международных матчей.

– У вас нет раздражения, что российский футбол перешел в режим ждуна? Мы постоянно чего-то ждем. Не принимаем решений. Ждем, что решат за нас.

– Можно по-другому сделать как-то? Закрыться самим? Закрывайтесь. Я не хочу.

  • Последний сбор России продолжался 6 дней.
  • Накануне Россия провела спарринг с молодежной сборной (1:0).
  • ФИФА отстранила Россию от международных игр.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14903

    KLIM777 43 минуты назад

    Что ждем? Все играют и переформируются по ситуации в новый путь. Журналистов надо за яйца вешать с провокационными вопросами.

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    Рейтинг: +16330

    Persona_non_Grata > KLIM777 25 минут назад

    А о каком переформировании разговор ? С кем играть -то ? Лично я не вижу смысла в сборах нац. команды - зачем она сейчас нужна ?

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    Рейтинг: +14903

    KLIM777 > Persona_non_Grata 9 минут назад

    Речь идет про весь российский футбол. Сборная играет десяток матчей в год. Ничего с ними не случится, они будут играть в клубах. Сборная может периодически играть товарищеские игры с какими-нибудь другими сборными, которые не в ходят в состав шестерок США

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