Карпин: «Предлагаете российскому футболу закрыться? Закрывайтесь. Я не хочу»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о состоянии российского футбола. Он не хочет отгораживаться от международных матчей.
– У вас нет раздражения, что российский футбол перешел в режим ждуна? Мы постоянно чего-то ждем. Не принимаем решений. Ждем, что решат за нас.
– Можно по-другому сделать как-то? Закрыться самим? Закрывайтесь. Я не хочу.
- Последний сбор России продолжался 6 дней.
- Накануне Россия провела спарринг с молодежной сборной (1:0).
- ФИФА отстранила Россию от международных игр.
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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»