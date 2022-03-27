Карпин: «Предлагаете российскому футболу закрыться? Закрывайтесь. Я не хочу»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о состоянии российского футбола. Он не хочет отгораживаться от международных матчей.

– У вас нет раздражения, что российский футбол перешел в режим ждуна? Мы постоянно чего-то ждем. Не принимаем решений. Ждем, что решат за нас.

– Можно по-другому сделать как-то? Закрыться самим? Закрывайтесь. Я не хочу.

Последний сбор России продолжался 6 дней.

Накануне Россия провела спарринг с молодежной сборной (1:0).

ФИФА отстранила Россию от международных игр.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции