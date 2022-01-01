Главные новости дня. Федун потерял 99 процентов состояния; русский может стать официальным языком ФИФА

Неймар – Каземиро: «Реалу» забили четыре, а ты все равно в сборной».

«Зенит» интересуется Ахметовым. Летом у него истекает контракт с ЦСКА («СЭ»).

Березуцкий впервые признан лучшим тренером месяца в РПЛ. ЦСКА выиграл все четыре матча.

«Милан» может купить Хвичу за 15 миллионов.

Зарема: «Нужно придумать дополнительный турнир для восьми команд по типу Суперлиги».

Владелец «Спартака» Федун потерял 99% состояния.

ЭСК: Иванов ошибочно не удалил Гоцука за фол на Айртоне в матче «Нижний Новгород» – «Спартак».

Гинер в декабре хотел заменить Березуцкого на Николича, тренер остался благодаря Орешкину (Иван Карпов).

Русский может стать официальным языком ФИФА.

Правительство разрешило «РЖД» продать «Локомотив» в год столетия клуба (ТАСС).