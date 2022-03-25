Правительство разрешило «РЖД» продать «Локомотив» в год столетия клуба (ТАСС)

Не хотелось бы чтоб Абрамович в Москве клуб покупал. Лучше Крылья те же взял или Ротор. Или в Саранске с нуля создал. Просто в Москве с футбол и так все хорошо.
У «Локомотива» вскоре может появиться новый владелец. Правительство РФ своим распоряжением одобрило продажу клуба «Российскими железными дорогами».
Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков в своем телеграм-канале предположил, что покупателем «Локомотива» станет Роман Абрамович.
- «РЖД» сейчас одновременно и владелец, и спонсор «Локомотива».
- Клуб основан в 1922 году.
- «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.
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