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«Зенит» интересуется Ахметовым. Летом у него истекает контракт с ЦСКА («СЭ»)

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов может перейти в «Зенит».

По информации «СЭ», клуб из Петербурга рассматривает 24-летнего игрока как одного из возможных новичков в летнее трансферное окно.

«Зенит» может подписать Ахметов в качестве свободного агента. Его контракт с ЦСКА истекает 30 июня.

  • Ахметов забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 21 матче этого сезона.
  • Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 10:53
Комментарии2
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    Рейтинг: +517

    Suvorov51 17 минут назад

    Так тогда надо интересоваться и Манчини. теперь в европе не играть. можно хоть кем интересоваться вот опять надуете чемпиона газом. а как только выезд за границу и УСЁ приплыли

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    Рейтинг: +14060

    ilichkadr > Suvorov51 10 минут назад

    Если Манчини макароны впрок не пошли, то газ ему и вовсе противопоказан.

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