«Зенит» интересуется Ахметовым. Летом у него истекает контракт с ЦСКА («СЭ»)

Так тогда надо интересоваться и Манчини. теперь в европе не играть. можно хоть кем интересоваться вот опять надуете чемпиона газом. а как только выезд за границу и УСЁ приплыли
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов может перейти в «Зенит».
По информации «СЭ», клуб из Петербурга рассматривает 24-летнего игрока как одного из возможных новичков в летнее трансферное окно.
«Зенит» может подписать Ахметов в качестве свободного агента. Его контракт с ЦСКА истекает 30 июня.
- Ахметов забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 21 матче этого сезона.
- Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
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