«Зенит» интересуется Ахметовым. Летом у него истекает контракт с ЦСКА («СЭ»)

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов может перейти в «Зенит».

По информации «СЭ», клуб из Петербурга рассматривает 24-летнего игрока как одного из возможных новичков в летнее трансферное окно.

«Зенит» может подписать Ахметов в качестве свободного агента. Его контракт с ЦСКА истекает 30 июня.

Ахметов забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 21 матче этого сезона.

Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

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