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Гинер в декабре хотел заменить Березуцкого на Николича, тренер остался благодаря Орешкину (Иван Карпов)

В декабре прошлого года Алексей Березуцкий был близок к уходу с поста главного тренера ЦСКА.

Президент клуба Евгений Гинер хотел уволить 39-летнего специалиста и назначить вместо него Марко Николича, с которым уже согласовали контракт.

Однако смене тренера помешал председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин. Именно по его инициативе Березуцкий возглавил команду в июне.

Гинер, в свою очередь, летом настаивал на приглашении Сергея Реброва, но договориться с ним не смог.

  • ЦСКА набрал 42 очка в 22 турах РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
  • После зимней паузы московская команда выиграла 5 матчей подряд.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии1
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    Рейтинг: +6764

    nik55 18 минут назад

    скоро заменит

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