Гинер в декабре хотел заменить Березуцкого на Николича, тренер остался благодаря Орешкину (Иван Карпов)

скоро заменит
В декабре прошлого года Алексей Березуцкий был близок к уходу с поста главного тренера ЦСКА.
Президент клуба Евгений Гинер хотел уволить 39-летнего специалиста и назначить вместо него Марко Николича, с которым уже согласовали контракт.
Однако смене тренера помешал председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин. Именно по его инициативе Березуцкий возглавил команду в июне.
Гинер, в свою очередь, летом настаивал на приглашении Сергея Реброва, но договориться с ним не смог.
- ЦСКА набрал 42 очка в 22 турах РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
- После зимней паузы московская команда выиграла 5 матчей подряд.
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