Березуцкий впервые признан лучшим тренером месяца в РПЛ. ЦСКА выиграл все четыре матча

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий признан лучшим тренером февраля-марта в РПЛ.
Его команда выиграла все четыре матча в чемпионате после возобновления сезона. ЦСКА победил «Спартак» (2:0), «Нижний Новгород» (1:0), «Локомотив» (2:1) и «Рубин» (6:1).
Березуцкого единогласно поддержали эксперты РПЛ и «Матч Премьер», а также болельщики. Он впервые в карьере признан лучшим тренером месяца.
- ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.
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