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Березуцкий впервые признан лучшим тренером месяца в РПЛ. ЦСКА выиграл все четыре матча

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий признан лучшим тренером февраля-марта в РПЛ.

Его команда выиграла все четыре матча в чемпионате после возобновления сезона. ЦСКА победил «Спартак» (2:0), «Нижний Новгород» (1:0), «Локомотив» (2:1) и «Рубин» (6:1).

Березуцкого единогласно поддержали эксперты РПЛ и «Матч Премьер», а также болельщики. Он впервые в карьере признан лучшим тренером месяца.

  • ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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Источник: телеграм-канал РПЛ

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