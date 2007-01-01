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Зарема: «Нужно придумать дополнительный турнир для восьми команд по типу Суперлиги»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает необходимым создать в России новый футбольный турнир.

«Наши клубы, не успев оправиться от финансовых потерь за время коронавируса, снова несут огромные убытки из-за ухода иностранных партнеров. А заменить российскими не представляется возможным. Сколько проектов останутся нереализованными уже никогда!

Только не ориентирующиеся в макроэкономических законах и менталитете европейцев продолжают верить, что в сентябре мы будем играть в еврокубках, и продолжают быть против перехода на систему «весна-осень».

Обязательно нужно придумать дополнительный турнир для восьми команд по типу Суперлиги, играть параллельно в четыре круга. Продать права вещателю-конкуренту.

И, наконец, принять, что сборы ради сборов для национальной команды потеряли актуальность», – написала Зарема в своей колонке для «СЭ».

  • Клубы РПЛ на неопределенный срок отстранены от еврокубков.
  • «Спартак» идет в чемпионате на 9-м месте.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии22
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    Рейтинг: +13465

    Barmaleushka 28 минут назад

    Даже если брать 2-ю восьмёрку из турнирной таблицы , всё равно "ВечноВторые" .)))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +31

    Алекс Т 1 час назад

    Не хрен некчемным своим футболистам платить бешеные деньги

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +814

    Беспонтий 2 часа назад

    когда с Dom Perignon переходишь патриотичненько на льва голицина
    в голову приходят непривычно патриотичные
    но верные мысли

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +246

    Сделаны из Дерева 2 часа назад

    Кубок газпрома?
    зенит
    зенит2
    зенит3
    НН
    Оренбург
    Динамо Ленинград
    Уфа
    Сочи

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +13015

    Fusballer > Сделаны из Дерева 2 часа назад

    Урал ещё есть

    2
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    Рейтинг: +6977

    R_a_i_n > Сделаны из Дерева 1 час назад

    Вечный чемпион)))

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    Рейтинг: +535

    garet12222 > Fusballer 46 минут назад

    да и срамтак можно взять. один фиг сольет всем там

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    Рейтинг: +13465

    Barmaleushka > Сделаны из Дерева 30 минут назад

    Про "пищевик" из Тарасовки забыл .

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    Рейтинг: +94

    АлексМак 2 часа назад

    бред сивой кобылы, по имени З...

    1
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    Рейтинг: +16325

    Persona_non_Grata > АлексМак 2 часа назад

    Ну не такой уж и бред !!! Тем более, что подобные идеи уже выдвигались .

    1
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    Рейтинг: +6977

    R_a_i_n > АлексМак 56 минут назад

    Бред говоришь??? Вот ты точно бред написал. В течении полу-года большая часть команд по снимается с чемпионата. Останется как раз 5-8 клубов. Вот тогда и приходи, поговорим.

    0
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    Рейтинг: +14910

    Cleaner > R_a_i_n 51 минуту назад

    Бред! И-го-го!!!..)

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    Рейтинг: +6977

    R_a_i_n > Cleaner 49 минут назад

    )) спс по ржал))

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    Рейтинг: +14064

    ilichkadr 2 часа назад

    Пора Зарему брать в РФС. Рот не закрывается, словесным поносом всю открытие арену заплевала.

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    Рейтинг: +13465

    Barmaleushka > ilichkadr 31 минуту назад

    Может ей лучше успокоительного прописать ?

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    Рейтинг: +14910

    Cleaner 2 часа назад

    Заткните ее!..(

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    Рейтинг: +94

    АлексМак > Cleaner 2 часа назад

    !!!!!

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    Рейтинг: +16325

    Persona_non_Grata > Cleaner 2 часа назад

    Заткните его !!! ((( И его ржание !!!

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    Рейтинг: +246

    Сделаны из Дерева > Persona_non_Grata 1 час назад

    Лошадиное)

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    Рейтинг: +6977

    R_a_i_n > Cleaner 56 минут назад

    а не то что? ржать будешь?

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    Рейтинг: +4570

    Бомбардиръ 2 часа назад

    Конечно для восьми команд, то есть без Спартака, который сейчас находится на девятом месте)))

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    Рейтинг: +910

    ВасяК > Бомбардиръ 2 часа назад

    Зачем придумывать велосипед, когда можно возродить кубок лиги!!!

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