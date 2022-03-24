Бэйл: «Могу забить со штрафного, когда мне дают играть. Критикам должно быть стыдно»

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бйэл прокомментировал дубль в ворота сборной Австрии (2:1) в полуфинале стыков ЧМ-2022.

«Мне не нужно никому давать ответов, не нужно посылать никаких сигналов, потому что это пустая трата моего времени. Это отвратительно, им [критикам] должно быть стыдно за себя. Меня такие вещи не волнуют – и точка.

Я могу забить со штрафного, когда мне дают играть. И было приятно видеть, как мяч залетает в ворота. Первый гол придал нам сил, а второй получился тоже неплохим.

У меня в конце матча возникли судороги, на это нормально. Я сделаю все ради своей страны, и сегодня все играли с таким отношением. Мы сделали половину работы», – сказал Бэйл.

Бэйл в этом сезоне забил 5 мячей за сборную и лишь однажды отличился за «Реал».

Уэльс сыграет в финале с победителем пары Шотландия – Украина, которые сыграют летом.

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