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«Спартак» выступил против расширения РПЛ до 18 клубов

«Спартак» не согласен с поддержанной инициативой увеличить число команд в российской Премьер-лиге.

«Спартак» возражает против фактического расширения РПЛ до 18 команд путем установления моратория на ротацию участников чемпионата по итогам сезона-2021/22 в части выбытия в ФНЛ, но с сохранением права команд, занявших первое или второе место по итогам первенства ФНЛ, на включение в состав участников РПЛ на сезон-2022/23.

Полагаем, что введение такого правила посреди сезона повлечет грубое нарушение спортивного принципа», – говорится в заявлении клуба.

  • Сегодня большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги.
  • Теперь реформу должен утвердить исполком РФС. Заседание запланировано на 23 марта.

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Источник: сайт «Спартака»

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Сегодня, 15:49
Комментарии19
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    Рейтинг: +9941

    Alekxei Z. 42 минуты назад

    Все посетители данной ветки , занимаются пустой тратой времени.
    Что захотят "верхи" , то и будет.
    Ваше мнение учитывали при принятии пенсионной реформы, а может советовались о начале "операции" в Украине ?
    Мы ФОН...
    Смотрите Скобееву и Матч-тв , жизнь покажется раем.
    Всё идёт по плану. Берегите нервы и не высовывайтесь.

    0
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    Рейтинг: +943

    ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

    В следующем сезоне будем гадать; Сколько команд снимется с чемпионата до его окончания?

    0
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    Рейтинг: +812

    alefreddy 1 час назад

    расширят а потом будут за уши тащить какую нибудь банкротскую команду

    0
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    Рейтинг: +4470

    ySS 1 час назад

    Пишите, сегодняшнее руководство клуба Спартак выражает своё мнение, а не Спартак!

    1
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    Рейтинг: +16215

    Persona_non_Grata > ySS 1 час назад

    Я его поддерживаю ! И написано правильно, согласно общим правилам .

    2
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    Рейтинг: +9941

    Alekxei Z. 1 час назад

    " Глас вопиющего в пустыни".
    Спартак остался практически одним частным клубом, ну как этот КОЛХОЗ переубедить ? Выстроена СИСТЕМА по которой живут и экономика , и медицина и футбол в нашей стране.
    Всё схвачено !!!

    1
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    Рейтинг: +4635

    neim > Alekxei Z. 1 час назад

    Ну так и надо организовать чемпионат среди частных клубов, где Спартак будет бессменным чемпионом, а не ныть на каждом углу, какие все плохие. ))).

    0
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    Рейтинг: +16215

    Persona_non_Grata > neim 1 час назад

    Что за манера - если человек выражает мнение, отличное от твоего, то это надо назвать нытьем ! (((

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    Рейтинг: +6899

    R_a_i_n > neim 55 минут назад

    А такой чемпионат, где бессменный чемпион уже известен до начала этого самого чемпионата тебя устраивает??

    0
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    Рейтинг: +9941

    Alekxei Z. > neim 51 минуту назад

    Кто ноет ?
    ФК Спартак высказал своё мнение , свой взгляд на создавшуюся ситуацию.
    Я вас понимаю , привыкшие ходить строем, смотрящие в рот руководству, отрицающие всё новое , конечно это не примут.
    Один совет :
    Убей в себе раба !!!

    0
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    Рейтинг: +5705

    maygli 1 час назад

    Сказали единогласно, теперь говорят не все за. Бардак какой-то.

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    Рейтинг: +5705

    maygli 1 час назад

    Да пусть расширяют, но последние две команды должны играть с 3 и 4 из ФНЛ за право остаться в РПЛ.

    2
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    Рейтинг: +24417

    vladimir-7 1 час назад

    Большинство клубов РПЛ проголосовало за расширение лиги, а потом эти же
    команды будут плеваться от этого нововведения. Кстати, обубликуйте список
    команд и ФИО представителей голосоваания, народ должен знать "героев"
    этих преобразований.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +21888

    JTherry > vladimir-7 1 час назад

    презик РПЛ сказал же, что его "ждет другая реальность", и что чуть ли не единогласно проголосовали за этот мораторий + сам и поддержал большинство...

    0
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    Рейтинг: +24417

    vladimir-7 > JTherry 1 час назад

    Вот пусть и напишут КТО ЗА, КТО ПРОТИВ. Кто готовился на
    прямой вылет и кто готовился на переигровку, конечно ЗА,
    Да ещё Зенит и Сочи, как неимеющие права даже говорить
    против решений РФС и РПЛ.

    1
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    Рейтинг: +13203

    NewLife 2 часа назад

    Спорт без спортиного принципа - это мухлеж и травмы, уменьшение интереса к играм и соотвествующие финанасовые потери.

    3
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    Рейтинг: +14839

    Cleaner 2 часа назад

    Спартак опять решил страну посмешить!...)))

    2
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    Рейтинг: +21888

    JTherry > Cleaner 2 часа назад

    ух, злопыхатель..!)))

    2
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    Рейтинг: +5705

    maygli > Cleaner 1 час назад

    Для легитимности должен же быть кто-то против.
    Чистая формальность.
    )))

    0
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