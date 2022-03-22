«Спартак» выступил против расширения РПЛ до 18 клубов

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Что захотят "верхи" , то и будет.
Ваше мнение учитывали при принятии пенсионной реформы, а может советовались о начале "операции" в Украине ?
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«Спартак» не согласен с поддержанной инициативой увеличить число команд в российской Премьер-лиге.
«Спартак» возражает против фактического расширения РПЛ до 18 команд путем установления моратория на ротацию участников чемпионата по итогам сезона-2021/22 в части выбытия в ФНЛ, но с сохранением права команд, занявших первое или второе место по итогам первенства ФНЛ, на включение в состав участников РПЛ на сезон-2022/23.
Полагаем, что введение такого правила посреди сезона повлечет грубое нарушение спортивного принципа», – говорится в заявлении клуба.
- Сегодня большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги.
- Теперь реформу должен утвердить исполком РФС. Заседание запланировано на 23 марта.
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