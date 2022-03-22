«Спартак» выступил против расширения РПЛ до 18 клубов

«Спартак» не согласен с поддержанной инициативой увеличить число команд в российской Премьер-лиге.

«Спартак» возражает против фактического расширения РПЛ до 18 команд путем установления моратория на ротацию участников чемпионата по итогам сезона-2021/22 в части выбытия в ФНЛ, но с сохранением права команд, занявших первое или второе место по итогам первенства ФНЛ, на включение в состав участников РПЛ на сезон-2022/23.

Полагаем, что введение такого правила посреди сезона повлечет грубое нарушение спортивного принципа», – говорится в заявлении клуба.

Сегодня большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги.

Теперь реформу должен утвердить исполком РФС. Заседание запланировано на 23 марта.

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