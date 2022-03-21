Тренер «Краснодара» Сторожук: «Уфа» не удивила. За пять минут могли увезти отсюда победу»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал ничью с «Уфой» в 22-м туре РПЛ.
«Планировали много комбинировать, взаимодействовать, где-то получалось, где-то нет. Забили важный гол в раздевалку.
Но соперник настолько упростил игру: длинные передачи в одно касание, была беспорядочная доставка на нападающих. Где-то проигрывали подбор, где-то – первый мяч.
Пенальти еще не смотрели. За пять минут могли увезти отсюда победу.
«Уфа» не удивила, они всегда играют вперед, нападающие пытаются цепляться. Ничего неожиданного не произошло», – сказал Сторожук.
- «Краснодар» идет на 5-м месте в таблице РПЛ.
- «Уфа» благодаря набранному очку поднялась с 16-й на 15-ю строчку.
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Источник: «Матч ТВ»