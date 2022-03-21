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  • Тренер «Краснодара» Сторожук: «Уфа» не удивила. За пять минут могли увезти отсюда победу»

Тренер «Краснодара» Сторожук: «Уфа» не удивила. За пять минут могли увезти отсюда победу»

21 марта 2022, 08:43
3

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал ничью с «Уфой» в 22-м туре РПЛ.

«Планировали много комбинировать, взаимодействовать, где-то получалось, где-то нет. Забили важный гол в раздевалку.

Но соперник настолько упростил игру: длинные передачи в одно касание, была беспорядочная доставка на нападающих. Где-то проигрывали подбор, где-то – первый мяч.

Пенальти еще не смотрели. За пять минут могли увезти отсюда победу.

«Уфа» не удивила, они всегда играют вперед, нападающие пытаются цепляться. Ничего неожиданного не произошло», – сказал Сторожук.

  • «Краснодар» идет на 5-м месте в таблице РПЛ.
  • «Уфа» благодаря набранному очку поднялась с 16-й на 15-ю строчку.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Уфа Сторожук Александр
Комментарии (3)
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portero
1647843396
А что пенальти, нырнул хорошо, типо касание было дали повод...
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Муруал
1647852192
Я хоть и сопережеваю клубу Уфа, но будучи объективным, должен признать, что пенальти по существу не было, игрок симулировал падение от незначительного контакта.
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Cubinec1989
1647866399
Ох журналюги)) задом наперед ,вырвав из контекста, два словосочетания, пытаются раздуть заголовок))
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