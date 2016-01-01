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РПЛ. «Динамо» на 90-й минуте благодаря пенальти ушло от поражения от «Ростова»

«Динамо» и «Ростов» в 22-м туре РПЛ сыграли вничью. Динамовцев спас Федор Смолов, реализовавший на 90-й минуте пенальти.

Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков. «Ростов» занимает 12-ю строчку.

«Ростов» не побеждает «Динамо» в гостях с 2016 года.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Полоз, 59; 1:1 – Смолов, 90 (с пенальти).

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк (Варела, 46), Лаксальт (Н‘Жи, 80), Моро (Смолов, 74), Фомин (Макаров, 60), Шиманьски, Грулeв, Захарян, Тюкавин (Скопинцев, 60).

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Лангович, Мелeхин, Глебов, Байрамян, Тугарев (Мухин, 88), Щетинин (Селява, 68), Полоз (Турищев, 81), Комличенко (Соу, 69).

Предупреждения: Паршивлюк, 33; Бальбуэна, 80 – Щетинин, 26; Байрамян, 68.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 21:54
Комментарии42
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    Рейтинг: +5509

    Давид59 42 секунды назад

    Посмотрел повтор момента с пенальти. И где там нарушение? Селява выигрывает позицию, встаёт спиной перед Грулёвым. Грулёв теряет равновесие. По мне, так это горчичник Грулёву. Там и контакта-то не было. Ладно, пусть Динамо хоть очко спасло - тем интересней будет борьба за золото.

    0
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    Рейтинг: +14845

    житель СПб 16 минут назад

    Момент по пенальти пропустил - сейчас несколько раз медленно пересмотрел. Никакого пенальти не увидел. Нет, конечно, при желании увидеть можно что угодно! Особенно, когда речь идет о блатных командах. Ростову, или НН такой пенальти бы пробить не дали - это точно!

    0
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    Рейтинг: +60334

    portero 38 минут назад

    Ростов чуток не дотянул до трех очков. могли ведь выдать старт с Карпин из побед выдать...

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    Рейтинг: +4946

    SPACE TRUCKIN 45 минут назад

    по игре Динамо не конкурент Зениту...возможно Цска остается единственным клубом,способным на чемпионство наряду с Питером...

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    Рейтинг: +15716

    paracetamol 49 минут назад

    Ростов - мужики! Ну а Дырнамо..., скажите, когда оно очки без левых пенальтей набирало?

    1
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    Рейтинг: +2384

    волчарик 51 минуту назад

    Динамовские болельщики без обид,но ошибался ваш клуб еще не готов к борьбе за чемпионство.Скорее ЦСКА навяжет борьбу.

    1
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    Рейтинг: +4466

    ySS 58 минут назад

    Динамо удачи в борьбе с борьбе с газпромом за чемпионство

    1
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    Рейтинг: +15716

    paracetamol > ySS 48 минут назад

    Не издевайся над несчастными!

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    Рейтинг: +14807

    Cleaner 1 час назад

    Отскочило Динамо...

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    Рейтинг: +4630

    neim 1 час назад

    Ух, отскочили ...
    Что-то разладилось в динамовском королевстве. То ли зимний перерыв не на пользу пошел, то ли санкции повлияли.
    Закончилась красивая песня, теперь начинаются трудовые будни ))).

    2
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    Рейтинг: +336

    Shotlandets86 > neim 1 час назад

    Да с конца осени так себе играем. Молодой состав, если не идёт, начинается нервяк и ошибки, плюс на основной мотор команды давление адское сейчас и ведущего дефа нет. Захарян потух, так как понимает, что уже не будет еврокубков и возможности засветиться. Множество факторов, бронзу возьмём - и то хорошо, кони сейчас лучше объективно, а бомжи стабильны и у них леги не на чемоданах.

    2
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    Рейтинг: +3636

    Кузьмич на трибуне > neim 47 минут назад

    Я бы не сказал что отскочили. Два очка потеряли -это не отскок, это так себе помилование. А вот Ростовчане потеряли два очка. А оставалось то продержаться 3 минуты. Мои самые искренние соболезнования.

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    Рейтинг: +10509

    knikos 1 час назад

    Да , думал кони станут вторыми . Ничего в следующем туре . Если бы не свистелка ...

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