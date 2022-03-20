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  • РПЛ. «Динамо» на 90-й минуте благодаря пенальти ушло от поражения от «Ростова»

РПЛ. «Динамо» на 90-й минуте благодаря пенальти ушло от поражения от «Ростова»

20 марта 2022, 21:54
49

«Динамо» и «Ростов» в 22-м туре РПЛ сыграли вничью. Динамовцев спас Федор Смолов, реализовавший на 90-й минуте пенальти.

Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков. «Ростов» занимает 12-ю строчку.

«Ростов» не побеждает «Динамо» в гостях с 2016 года.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Полоз, 59; 1:1 – Смолов, 90 (с пенальти).

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк (Варела, 46), Лаксальт (Н‘Жи, 80), Моро (Смолов, 74), Фомин (Макаров, 60), Шиманьски, Грулeв, Захарян, Тюкавин (Скопинцев, 60).

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Лангович, Мелeхин, Глебов, Байрамян, Тугарев (Мухин, 88), Щетинин (Селява, 68), Полоз (Турищев, 81), Комличенко (Соу, 69).

Предупреждения: Паршивлюк, 33; Бальбуэна, 80 – Щетинин, 26; Байрамян, 68.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов
Комментарии (49)
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житель СПб
1647802566
Браво, Ростов! Молодцы!
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knikos
1647802722
Ну что , отскочили с левым пеналем ...
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ySS
1647802780
Неплохо в целом. Димон исполнил после отличной передачи.
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GoLenaStop
1647802796
Пеналь - совершенно левый. Ростсельмаш - молодцы! С уважением.
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nominum
1647802984
Игра неожиданно понравилась. По сравнению с Рубиновыми мучениями. Защита сыграла хорошо. Особенно Сильянов молодец. Песя после косяка в начале первого тайма трижды спасал. Но нападение - это ноль. Полоз один. Два дуба Соу и Комличенко. Тугарев на 84-ой минуте заработал угловой - единственное его полезное действие.
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ААМ
1647803129
Матч хороший, но пенальти липовый.
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JTherry
1647803393
интрига в чемпионате умерла, динама забыла, как бороться за чемпионский титул, 50 лет без побед...
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SPACE TRUCKIN
1647804962
по игре Динамо не конкурент Зениту...возможно Цска остается единственным клубом,способным на чемпионство наряду с Питером...
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portero
1647805363
Ростов чуток не дотянул до трех очков. могли ведь выдать старт с Карпин из побед выдать...
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житель СПб
1647806666
Момент по пенальти пропустил - сейчас несколько раз медленно пересмотрел. Никакого пенальти не увидел. Нет, конечно, при желании увидеть можно что угодно! Особенно, когда речь идет о блатных командах. Ростову, или НН такой пенальти бы пробить не дали - это точно!
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