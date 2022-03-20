РПЛ. «Динамо» на 90-й минуте благодаря пенальти ушло от поражения от «Ростова»

«Динамо» и «Ростов» в 22-м туре РПЛ сыграли вничью. Динамовцев спас Федор Смолов, реализовавший на 90-й минуте пенальти.

Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков. «Ростов» занимает 12-ю строчку.

«Ростов» не побеждает «Динамо» в гостях с 2016 года.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Полоз, 59; 1:1 – Смолов, 90 (с пенальти).

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк (Варела, 46), Лаксальт (Н‘Жи, 80), Моро (Смолов, 74), Фомин (Макаров, 60), Шиманьски, Грулeв, Захарян, Тюкавин (Скопинцев, 60).

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Лангович, Мелeхин, Глебов, Байрамян, Тугарев (Мухин, 88), Щетинин (Селява, 68), Полоз (Турищев, 81), Комличенко (Соу, 69).

Предупреждения: Паршивлюк, 33; Бальбуэна, 80 – Щетинин, 26; Байрамян, 68.

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