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«Динамо» в преддверии матча с «Ростовом» показало лучшие голы в его ворота

В 20:00 по Москве начнется матч 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом». Московская пресс-служба подготовила нарезку лучших голов «Динамо» в ворота ростовчан.

«Техника Данни? Акробатика Дениса Колодина? Левая Арсена Захаряна?» – эти голы вошли в обзор.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
  • «Динамо», если выиграет, сократит отставание от лидирующего «Зенита» до 3 очков.
  • «Ростов» ехал на игру на поезде.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 17:42
Комментарии4
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  • ...
    Рейтинг: +14009

    ilichkadr 55 минут назад

    Ничего удивительного в этом детском хайпе нет. Сегодня соснёте от Ростова и всё быстро забудется.

    0
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    Рейтинг: +1109

    Борисыч1 1 час назад

    А мне нравится хет-трик Кокорина.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +14

    crf575757 2 часа назад

    Только и остаётся, что жить прошлым, ха-ха-ха !!!

    2
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    Рейтинг: +680

    Беспонтий 2 часа назад

    долгими зимними вечерами на вхс кассете

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