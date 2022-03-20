«Динамо» в преддверии матча с «Ростовом» показало лучшие голы в его ворота

В 20:00 по Москве начнется матч 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом». Московская пресс-служба подготовила нарезку лучших голов «Динамо» в ворота ростовчан.

«Техника Данни? Акробатика Дениса Колодина? Левая Арсена Захаряна?» – эти голы вошли в обзор.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

«Динамо», если выиграет, сократит отставание от лидирующего «Зенита» до 3 очков.

«Ростов» ехал на игру на поезде.

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