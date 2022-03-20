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  • «Динамо» в преддверии матча с «Ростовом» показало лучшие голы в его ворота

«Динамо» в преддверии матча с «Ростовом» показало лучшие голы в его ворота

20 марта 2022, 17:42
7

В 20:00 по Москве начнется матч 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом». Московская пресс-служба подготовила нарезку лучших голов «Динамо» в ворота ростовчан.

«Техника Данни? Акробатика Дениса Колодина? Левая Арсена Захаряна?» – эти голы вошли в обзор.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
  • «Динамо», если выиграет, сократит отставание от лидирующего «Зенита» до 3 очков.
  • «Ростов» ехал на игру на поезде.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов
Комментарии (7)
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Беспонтий
1647787801
долгими зимними вечерами на вхс кассете
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crf575757
1647788692
Только и остаётся, что жить прошлым, ха-ха-ха !!!
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Борисыч1
1647790445
А мне нравится хет-трик Кокорина.
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ilichkadr
1647792868
Ничего удивительного в этом детском хайпе нет. Сегодня соснёте от Ростова и всё быстро забудется.
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paracetamol
1647805354
А забили с левого пеналя!
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portero
1647843622
Не помогло...
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zigbert
1647849203
Как оказалось не лучшим решением. Команда плохо настроилась на матч.
Ответить
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