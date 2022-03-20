Слуцкий: «Смешно обсуждать судейство после поражения 1:6. «Рубин» и ЦСКА – команды разного уровня»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог матча 22-го тура РПЛ против ЦСКА (1:6). У казанцев было два удаления.

«Сложно комментировать. Команды разного уровня. Если бы удалось зацепиться за игру, было бы легче. Пропустили быстро два мяча. ЦСКА действовал на большом запасе мастерства. Удаление Александра Ломовицкого не играло ключевой роли, но возможность для сопротивления после это удаления была убита.

Я не видел судейские моменты. Смешно это обсуждать при таком счeте. Мы хотели заменить Ломовицкого, говорили, что будет замена. Чувствовали, что его могут удалить. Игрок уже стоял на бровке. Но не успели. Удаление по существу. Почему ЦСКА был настолько сильнее? Показатель уровня между командами.

Можно ли братьев назвать моими учениками? Это у них надо спросить. Будет ли после моего спича прошлого матча больше спорных судейских решений в наших играх? Я бы не хотел обсуждать судейство сейчас», – сказал Слуцкий.

ЦСКА на 6 очков отстает от 1-го места в РПЛ.

«Рубин» занимает 10-ю строчку.

РПЛ уходит на 2-недельную паузу.

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