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Слуцкий: «Смешно обсуждать судейство после поражения 1:6. «Рубин» и ЦСКА – команды разного уровня»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог матча 22-го тура РПЛ против ЦСКА (1:6). У казанцев было два удаления.

«Сложно комментировать. Команды разного уровня. Если бы удалось зацепиться за игру, было бы легче. Пропустили быстро два мяча. ЦСКА действовал на большом запасе мастерства. Удаление Александра Ломовицкого не играло ключевой роли, но возможность для сопротивления после это удаления была убита.

Я не видел судейские моменты. Смешно это обсуждать при таком счeте. Мы хотели заменить Ломовицкого, говорили, что будет замена. Чувствовали, что его могут удалить. Игрок уже стоял на бровке. Но не успели. Удаление по существу. Почему ЦСКА был настолько сильнее? Показатель уровня между командами.

Можно ли братьев назвать моими учениками? Это у них надо спросить. Будет ли после моего спича прошлого матча больше спорных судейских решений в наших играх? Я бы не хотел обсуждать судейство сейчас», – сказал Слуцкий.

  • ЦСКА на 6 очков отстает от 1-го места в РПЛ.
  • «Рубин» занимает 10-ю строчку.
  • РПЛ уходит на 2-недельную паузу.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 16:22
Комментарии10
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    Рейтинг: +4623

    neim 1 час назад

    Конечно смешно. Ты бы ещё 0:10 проиграл, вот веселуха то была бы.

    0
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    Рейтинг: +60329

    portero 2 часа назад

    ну да было бы 3:1 , ещё можно было повыступать, а так слил по братски...

    0
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    Рейтинг: +1640

    Bozigit 2 часа назад

    Жалко Леонида

    0
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    Рейтинг: +486

    Suvorov51 3 часа назад

    Да коняшки были сильнее. но и Леня пожалуй был хорош. без суеты все рассказал и объяснил. ну осудействе лучше не говорить все куплено давным давно промгазом. а когда еще и Вилков в лез говорить о Слуцком этот питерский продажный член. то просто смех берет

    1
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    Рейтинг: +56

    ЗаЖиМ 3 часа назад

    С Ростовом обсуждать было не смешно...

    1
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    Рейтинг: +945

    Mr Green 3 часа назад

    не, ну ты поплачься и тут, чо уж там. или плакаться можно только на тоненького? команда играет как на ободах, он всё про судейство второй год рассказывает

    2
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    Рейтинг: +160

    evgeniy.slam > Mr Green 35 минут назад

    Статью читал? Конечно нет. В том то и суть, что он сказал, что не хочет судейство обсуждать. А во вторых, ему задают вопрос журналисты, а не он сам высказывается. Удивляют люди, которые не думают что пишут

    0
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    Рейтинг: +21843

    JTherry 3 часа назад

    сегодня Слуцкий обошелся без мата в адрес судьи - ему зачтется...)

    3
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    Рейтинг: +6875

    R_a_i_n 3 часа назад

    А ты, Леонид, думал что Ломовицким состав усилишь??

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +680

    Беспонтий 3 часа назад

    не думаю что леонид викторович зас.сал..
    скорее подбоченился

    близнецы братья
    кто более матери истории ценен
    мы говорим кони
    подразумеваем
    лёня

    6
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