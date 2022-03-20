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  • Слуцкий: «Смешно обсуждать судейство после поражения 1:6. «Рубин» и ЦСКА – команды разного уровня»

Слуцкий: «Смешно обсуждать судейство после поражения 1:6. «Рубин» и ЦСКА – команды разного уровня»

20 марта 2022, 16:22
11

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог матча 22-го тура РПЛ против ЦСКА (1:6). У казанцев было два удаления.

«Сложно комментировать. Команды разного уровня. Если бы удалось зацепиться за игру, было бы легче. Пропустили быстро два мяча. ЦСКА действовал на большом запасе мастерства. Удаление Александра Ломовицкого не играло ключевой роли, но возможность для сопротивления после это удаления была убита.

Я не видел судейские моменты. Смешно это обсуждать при таком счeте. Мы хотели заменить Ломовицкого, говорили, что будет замена. Чувствовали, что его могут удалить. Игрок уже стоял на бровке. Но не успели. Удаление по существу. Почему ЦСКА был настолько сильнее? Показатель уровня между командами.

Можно ли братьев назвать моими учениками? Это у них надо спросить. Будет ли после моего спича прошлого матча больше спорных судейских решений в наших играх? Я бы не хотел обсуждать судейство сейчас», – сказал Слуцкий.

  • ЦСКА на 6 очков отстает от 1-го места в РПЛ.
  • «Рубин» занимает 10-ю строчку.
  • РПЛ уходит на 2-недельную паузу.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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Беспонтий
1647783169
не думаю что леонид викторович зас.сал.. скорее подбоченился близнецы братья кто более матери истории ценен мы говорим кони подразумеваем лёня
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R_a_i_n
1647783441
А ты, Леонид, думал что Ломовицким состав усилишь??
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JTherry
1647783969
сегодня Слуцкий обошелся без мата в адрес судьи - ему зачтется...)
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Mr Green
1647783972
не, ну ты поплачься и тут, чо уж там. или плакаться можно только на тоненького? команда играет как на ободах, он всё про судейство второй год рассказывает
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ЗаЖиМ
1647784467
С Ростовом обсуждать было не смешно...
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Bozigit
1647787005
Жалко Леонида
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portero
1647788261
ну да было бы 3:1 , ещё можно было повыступать, а так слил по братски...
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paracetamol
1647804945
Леня, тебя команда плавит, не видишь чтоль? Также и в Англии тебя игроки плавили. Неудачник!
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MichelWB
1647805763
Братья, переиграли бывшего наставника. Слуцкий думает: научил на свою голову...
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