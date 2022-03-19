Круговой: «Думаю, выиграю еще много трофеев с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал достижение отметки в 50 матчей за команду. Он верит в будущие трофеи.

– В Самаре вы в 50-й раз вышли на поле в футболке «Зенита». Что для вас как для воспитанника клуба значит это число?

– Для меня это честь – сыграть 50 матчей за «Зенит». Я очень этому рад, думаю, что дальше – больше, и я выиграю еще много трофеев вместе с «Зенитом».

23-летний Круговой куплен у «Уфы» в 2019 году за 2 миллиона евро.

Сейчас игрок стоит столько же.

Круговой уже брал РПЛ с «Зенитом».

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