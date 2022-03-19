Серия А. «Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной», Кокорин остался в запасе

«Интер» в 30-м туре чемпионата Италии сыграл вничью с «Фиорентиной». Для миланцев это вторая ничья подряд.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе. Он не выходил на поле с января.

«Интер» отстает от первого места на три очка. «Фиорентина» на один балл отстает от зоны еврокубков.

Италия. Серия А. 30-й тур

Интер – Фиорентина – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Торрейра, 50; 1:1 – Дюмфрис, 55.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery