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Серия А. «Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной», Кокорин остался в запасе

«Интер» в 30-м туре чемпионата Италии сыграл вничью с «Фиорентиной». Для миланцев это вторая ничья подряд.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе. Он не выходил на поле с января.

«Интер» отстает от первого места на три очка. «Фиорентина» на один балл отстает от зоны еврокубков.

Италия. Серия А. 30-й тур

Интер – Фиорентина – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Торрейра, 50; 1:1 – Дюмфрис, 55.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии5
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    Рейтинг: +14780

    Cleaner 36 минут назад

    Но снова слышу я - "Постой,
    Куда спешишь, игрок, постой",
    И остаюсь я вновь за той,
    Такой манящею чертой.
    А мозг пронзает словно ток -
    Я запасной игрок,
    Я запасной игрок...

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    Рейтинг: +837

    Дубина 1 час назад

    Поплыли кузены) Могли и проиграть в концовке, Шанс для Милана в отрыв уйти)

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    Рейтинг: +17556

    DVOK68 1 час назад

    Что Кокоша в запасе-сенсация.

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    Рейтинг: +12932

    Fusballer > DVOK68 1 час назад

    Я вообще не ожидал такого((

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    Рейтинг: +14780

    Cleaner > Fusballer 35 минут назад

    Подарок ко Дню Рождения.)

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