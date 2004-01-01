Серия А. «Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной», Кокорин остался в запасе

Но снова слышу я - "Постой,
Куда спешишь, игрок, постой",
И остаюсь я вновь за той,
Такой манящею чертой.
А мозг пронзает словно ток -
Я запасной игрок,
Я запасной игрок...
«Интер» в 30-м туре чемпионата Италии сыграл вничью с «Фиорентиной». Для миланцев это вторая ничья подряд.
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе. Он не выходил на поле с января.
«Интер» отстает от первого места на три очка. «Фиорентина» на один балл отстает от зоны еврокубков.
Италия. Серия А. 30-й тур
Интер – Фиорентина – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Торрейра, 50; 1:1 – Дюмфрис, 55.
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