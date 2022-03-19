Главные новости дня. Савин продал квартиру ради «Красавы»; Промес убедил легионеров «Спартака» не покидать клуб

Вилков: «У «Рубина» нет результата, поэтому Слуцкий прикрывает свою задницу криком на судей».

«Спартак» ограничил сотрудничество с «Матч ТВ» из-за «однобокого подхода к освещению» («Мутко против»).

CAS оставил в силе запрет на участие сборной России в турнирах ФИФА.

«Челси» сыграет с «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ, «Ман Сити» – с «Атлетико» и другие пары.

Умер экс-игрок «Спартака» и «Шахтера» Бахарев. Ему было 45 лет.

«Барса» встретится с «Айнтрахтом», «Аталанта» – с «Лейпцигом» и другие пары 1/4 финала Лиги Европы.

«Буде-Глимт» Хайкина сыграет с «Ромой» и другие пары 1/4 финала Лиги конференций.

Ребров: «Промес убедил легионеров остаться в «Спартаке» в этой непростой ситуации».

Экс-агент Абрамов: «Зарплата президента РПЛ – 7 тысяч в месяц».

Савин продал квартиру, чтобы «Красава» доиграл сезон. От клуба отказались спонсоры.