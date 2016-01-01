Главные новости дня. Савин продал квартиру ради «Красавы»; Промес убедил легионеров «Спартака» не покидать клуб

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 00:55
Комментарии1
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    Рейтинг: +14800

    житель СПб 32 минуты назад

    Администраторы! прошу вернуть таблицу рейтингов!

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