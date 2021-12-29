«Буде-Глимт» Хайкина сыграет с «Ромой» и другие пары 1/4 финала Лиги конференций

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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций сезона-2021/22.
«Марсель» – ПАОК
«Лестер Сити» – ПСВ
В полуфиналах турнира пары будут формироваться следующим образом:
«Лестер Сити» / ПСВ – «Буде-Глимт» / «Рома»
«Фейеноорд» / «Славия» – «Марсель» / ПАОК
- Первые матчи 1/4 финала – 7 апреля;
- Ответные матчи 1/4 финала – 14 апреля;
- Первые полуфиналы – 28 апреля;
- Ответные полуфиналы – 5 мая.
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