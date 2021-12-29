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«Буде-Глимт» Хайкина сыграет с «Ромой» и другие пары 1/4 финала Лиги конференций

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций сезона-2021/22.

«Буде-Глимт»«Рома»

«Фейеноорд»«Славия»

«Марсель» – ПАОК

«Лестер Сити» – ПСВ

В полуфиналах турнира пары будут формироваться следующим образом:

«Лестер Сити» / ПСВ – «Буде-Глимт» / «Рома»

«Фейеноорд» / «Славия» – «Марсель» / ПАОК

  • Первые матчи 1/4 финала – 7 апреля;
  • Ответные матчи 1/4 финала – 14 апреля;
  • Первые полуфиналы – 28 апреля;
  • Ответные полуфиналы – 5 мая.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7644

    piligrim1986 26 минут назад

    самые интересные пары оказывается тут)))

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