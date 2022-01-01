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Экс-агент Абрамов: «Зарплата президента РПЛ – 7 тысяч в месяц»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов раскрыл зарплату президента РПЛ Ашота Хачатурянца. Речь идет о тысячах евро в месяц.

«Наши руководители не беспокоились за российский футбол. Они беспокоились за красивые кожаные кресла, которые давали им приличную зарплату. Президенту РПЛ платят 7 тысяч евро в месяц. За такие деньги надо держаться», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • Абрамов занимался агентской деятельностью еще в прошлом веке.
  • Хачатурянц возглавляет РПЛ с прошлого года.
  • Сейчас он работает удаленно – из Великобритании.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии5
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    Рейтинг: +761

    Hoahin 47 минут назад

    А что у нас в РПЛ зарплаты в евро платят?

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    Рейтинг: +6839

    vladik12 > Hoahin 43 минуты назад

    Нет, блин, в деревянных!

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    Рейтинг: +761

    Hoahin > vladik12 39 минут назад

    А что не в швейцарских франках? Хачатурян то в России работает, а не в Евросоюзе

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    Рейтинг: +13153

    NewLife > Hoahin 33 минуты назад

    Скоро начнут газом платить)

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    Рейтинг: +807

    jek718875 1 час назад

    Сделать ему зарплату 7000руб.,он и на это не наработал

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