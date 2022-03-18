Экс-агент Абрамов: «Зарплата президента РПЛ – 7 тысяч в месяц»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов раскрыл зарплату президента РПЛ Ашота Хачатурянца. Речь идет о тысячах евро в месяц.

«Наши руководители не беспокоились за российский футбол. Они беспокоились за красивые кожаные кресла, которые давали им приличную зарплату. Президенту РПЛ платят 7 тысяч евро в месяц. За такие деньги надо держаться», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

Абрамов занимался агентской деятельностью еще в прошлом веке.

Хачатурянц возглавляет РПЛ с прошлого года.

Сейчас он работает удаленно – из Великобритании.

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