Экс-агент Абрамов: «Зарплата президента РПЛ – 7 тысяч в месяц»

А что у нас в РПЛ зарплаты в евро платят?
Бывший футбольный агент Владимир Абрамов раскрыл зарплату президента РПЛ Ашота Хачатурянца. Речь идет о тысячах евро в месяц.
«Наши руководители не беспокоились за российский футбол. Они беспокоились за красивые кожаные кресла, которые давали им приличную зарплату. Президенту РПЛ платят 7 тысяч евро в месяц. За такие деньги надо держаться», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».
- Абрамов занимался агентской деятельностью еще в прошлом веке.
- Хачатурянц возглавляет РПЛ с прошлого года.
- Сейчас он работает удаленно – из Великобритании.
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