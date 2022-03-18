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  • Экс-агент Абрамов: «Зарплата президента РПЛ – 7 тысяч в месяц»

Экс-агент Абрамов: «Зарплата президента РПЛ – 7 тысяч в месяц»

18 марта 2022, 19:16
14

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов раскрыл зарплату президента РПЛ Ашота Хачатурянца. Речь идет о тысячах евро в месяц.

«Наши руководители не беспокоились за российский футбол. Они беспокоились за красивые кожаные кресла, которые давали им приличную зарплату. Президенту РПЛ платят 7 тысяч евро в месяц. За такие деньги надо держаться», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • Абрамов занимался агентской деятельностью еще в прошлом веке.
  • Хачатурянц возглавляет РПЛ с прошлого года.
  • Сейчас он работает удаленно – из Великобритании.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Хачатурянц Ашот
Комментарии (14)
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jek718875
1647620816
Сделать ему зарплату 7000руб.,он и на это не наработал
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Hoahin
1647622280
А что у нас в РПЛ зарплаты в евро платят?
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АлексМак
1647625858
да уж, интересные дела....
Ответить
Kollljan
1647625941
Евро теперь уж нет и не будет. Разве что в юанях теперь платить будут.
Ответить
Stavr007
1647628332
пендосы мрази, но зарплату в их валюте платят, не патриотично....
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paracetamol
1647631757
Ему хорошо отстегивают и налоги платить не надо. Недаром судьи взбесились!
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mutabor0992
1647635644
Как же уже надоели ЭТИ продавцы арбузов!!!7000 щелбанов ему вместо зп!
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ySS
1647639558
Бедняга Ашот на последние рванул "по семейным" в королевство, теперь вернуться не на что, но на интернет пока хватает. Ещё поруководит и лигой, и комитетом)
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Vitaga
1647673188
наивно думать что там только зарплата. там еще куча бонусов и премий. реальный доход как минимум в 2 раза больше. плюс подарки.
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Garrincha58
1647675725
а сколько сам Абрамчик имеет в месяц можно подумать он чем то удивил я так наоборот удивился что всего то 7 думал по боле буде-глимт(классная команда)
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