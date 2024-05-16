Зарема прокомментировала назначение Станковича в «Спартак»

Зарема Салихова поделилась ожиданиями от работы Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Конкуренция в чемпионатах Венгрии и Сербии иная, с «Ференцварошем» и Черчесов становился чемпионом. «Црвена» банально вечный чемпион, как «Зенит» в России.

Поэтому чемпионство этих клубов – не показатель работы тренера. А вот «Сампдория» с ним впервые за 12 лет вылетела в Серию В.

Если Станковичу удастся сплотить коллектив и привить ментальность победителя игрокам, какая была у него самого в «Интере»... Удачи новому тренеру, она ему ох как понадобится», – сказала Зарема.