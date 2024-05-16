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    • Зарема прокомментировала назначение Станковича в «Спартак»

    Зарема прокомментировала назначение Станковича в «Спартак»

    Зарема Салихова поделилась ожиданиями от работы Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

    «Конкуренция в чемпионатах Венгрии и Сербии иная, с «Ференцварошем» и Черчесов становился чемпионом. «Црвена» банально вечный чемпион, как «Зенит» в России.

    Поэтому чемпионство этих клубов – не показатель работы тренера. А вот «Сампдория» с ним впервые за 12 лет вылетела в Серию В.

    Если Станковичу удастся сплотить коллектив и привить ментальность победителя игрокам, какая была у него самого в «Интере»... Удачи новому тренеру, она ему ох как понадобится», – сказала Зарема.

    • Контракт с новым тренером рассчитан на 2 сезона.
    • Станкович сменит Владимира Слишковича, который более месяца руководит командой после отставки Гильермо Абаскаля.
    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ после 28 туров.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 21:09
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    Комментарии (6)
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    val69
    1715883459
    Удачи, тренер!!!
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    Artemka444
    1715884743
    Зарема просто ужас
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1715884753
    Маладес,сказала по делу
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    Боцман52
    1715884844
    А ничего, что Сампдорию он принял по ходу сезона, после провального начала.
    Ответить
    ...уефан
    1715885286
    ...а без капельки яда не обошлась...
    Ответить
    Цугундeр
    1715885301
    Не выдержала...))) "Растяни меха гармошка Эх, играй-наяривай Пой частушки, бабка Ёжка Пой, не разговаривай!"
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