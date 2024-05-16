Ещенко высказался о назначении Станковича в «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил приглашение Деяна Станковича на пост главного тренера московской команды.
«Сербы – наши братья. Тем более не забывайте, где он играл. В таких командах каждая игра почти дерби, как и в «Спартаке».
Уверен, что он даст команде эмоциональный подъем. Посмотрите на Алонсо в «Байере». Все бывшие футболисты с титулами добивались чего‑то и на тренерском посту. Они тренируют больше половины команд в мире.
Понятно, что результат зависит от многих факторов. Но здорово, что многие бывшие футболисты остаются в футболе и после завершения карьеры», – сказал Ещенко.
- Контракт с новым тренером рассчитан на 2 сезона.
- Станкович сменит Владимира Слишковича, который более месяца руководит командой после отставки Гильермо Абаскаля.
- «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ после 28 туров.