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    Ещенко высказался о назначении Станковича в «Спартак»

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил приглашение Деяна Станковича на пост главного тренера московской команды.

    «Сербы – наши братья. Тем более не забывайте, где он играл. В таких командах каждая игра почти дерби, как и в «Спартаке».

    Уверен, что он даст команде эмоциональный подъем. Посмотрите на Алонсо в «Байере». Все бывшие футболисты с титулами добивались чего‑то и на тренерском посту. Они тренируют больше половины команд в мире.

    Понятно, что результат зависит от многих факторов. Но здорово, что многие бывшие футболисты остаются в футболе и после завершения карьеры», – сказал Ещенко.

    • Контракт с новым тренером рассчитан на 2 сезона.
    • Станкович сменит Владимира Слишковича, который более месяца руководит командой после отставки Гильермо Абаскаля.
    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ после 28 туров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.05.2024 21:55
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    Комментарии (1)
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    Oleg-Gazza
    1715889849
    Незнаю кому он даст, но опять выкид бабок! Аленя или Тита поставили бы и мозги не *****!!!!!!!!!!!!!!!
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