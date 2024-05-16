Опубликована заявка сборной Франции на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Франции определился с составом на предстоящий чемпионат Европы.
Вратари: Альфонсе Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);
Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Ферлан Менди («Реал»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайот Упамекано («Бавария»);
Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Н'Голо Канте («Аль-Наср»), Адриан Рабьо («Ювентус»), Орельен Чуамени («Реал»), Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Интер»);
Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Брэдли Барколя («ПСЖ»), Оливье Жиру («Милан»), Рандаль Коло Муани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
- Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
- У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
- Франция сыграет в группе D с Нидерландами, Польшей и Австрией.