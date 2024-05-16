Станкович обратился к болельщикам «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о своем назначении со следующего сезона.

«Вы отлично меня знаете: из-за этого гола [в ворота Мануэля Нойера в 2011 году с центра поля], из-за многочисленных трофеев, из-за игры за братскую Сербию на чемпионатах мира и побед с «Црвеной Звездой» в Белграде.

А я отлично знаю вас. Вы – болельщики самого титулованного клуба России. Вы – самые преданные фанаты в стране. И вы очень соскучились по большим победам. Вы – энергия «Спартака» и всегда ей были.

Я знаю, что такое «Спартак» – великий клуб с великой историей, большое давление, к которому я уже давно привык. И я знаю, что должен делать «Спартак».

Сейчас я скажу вам то же самое, что скажу игрокам в первый день, когда приеду в Москву. Каждый в «Спартаке» должен ежедневно доказывать, что достоин быть частью этого легендарного клуба.

Мы должны трудиться на максимум, поддерживать и верить друг в друга ради победы в каждом матче. Этого я буду требовать и от себя: каждый день делать все, чтобы «Спартак» был лучшим.

Все, хватит слов, пора браться за работу. Вперед, «Спартак»!» – заявил Станкович в видео, опубликованном клубной пресс-службой.