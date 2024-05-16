Станкович обратился к болельщикам «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о своем назначении со следующего сезона.
«Вы отлично меня знаете: из-за этого гола [в ворота Мануэля Нойера в 2011 году с центра поля], из-за многочисленных трофеев, из-за игры за братскую Сербию на чемпионатах мира и побед с «Црвеной Звездой» в Белграде.
А я отлично знаю вас. Вы – болельщики самого титулованного клуба России. Вы – самые преданные фанаты в стране. И вы очень соскучились по большим победам. Вы – энергия «Спартака» и всегда ей были.
Я знаю, что такое «Спартак» – великий клуб с великой историей, большое давление, к которому я уже давно привык. И я знаю, что должен делать «Спартак».
Сейчас я скажу вам то же самое, что скажу игрокам в первый день, когда приеду в Москву. Каждый в «Спартаке» должен ежедневно доказывать, что достоин быть частью этого легендарного клуба.
Мы должны трудиться на максимум, поддерживать и верить друг в друга ради победы в каждом матче. Этого я буду требовать и от себя: каждый день делать все, чтобы «Спартак» был лучшим.
Все, хватит слов, пора браться за работу. Вперед, «Спартак»!» – заявил Станкович в видео, опубликованном клубной пресс-службой.
- «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ после 28 туров.
- Сейчас 45-летний Станкович работает в «Ференцвароше».
- Ранее сербский специалист тренировал «Црвену Звезду» и «Сампдорию».
- Он сменит Владимира Слишковича, который более месяца руководит командой после отставки Гильермо Абаскаля.
- Контракт с новым тренером рассчитан на 2 сезона.