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    Станкович обратился к болельщикам «Спартака»

    Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о своем назначении со следующего сезона.

    «Вы отлично меня знаете: из-за этого гола [в ворота Мануэля Нойера в 2011 году с центра поля], из-за многочисленных трофеев, из-за игры за братскую Сербию на чемпионатах мира и побед с «Црвеной Звездой» в Белграде.

    А я отлично знаю вас. Вы – болельщики самого титулованного клуба России. Вы – самые преданные фанаты в стране. И вы очень соскучились по большим победам. Вы – энергия «Спартака» и всегда ей были.

    Я знаю, что такое «Спартак» – великий клуб с великой историей, большое давление, к которому я уже давно привык. И я знаю, что должен делать «Спартак».

    Сейчас я скажу вам то же самое, что скажу игрокам в первый день, когда приеду в Москву. Каждый в «Спартаке» должен ежедневно доказывать, что достоин быть частью этого легендарного клуба.

    Мы должны трудиться на максимум, поддерживать и верить друг в друга ради победы в каждом матче. Этого я буду требовать и от себя: каждый день делать все, чтобы «Спартак» был лучшим.

    Все, хватит слов, пора браться за работу. Вперед, «Спартак»!» – заявил Станкович в видео, опубликованном клубной пресс-службой.

    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ после 28 туров.
    • Сейчас 45-летний Станкович работает в «Ференцвароше».
    • Ранее сербский специалист тренировал «Црвену Звезду» и «Сампдорию».
    • Он сменит Владимира Слишковича, который более месяца руководит командой после отставки Гильермо Абаскаля.
    • Контракт с новым тренером рассчитан на 2 сезона.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Сегодня, 20:04
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    Комментарии (19)
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    ScarlettOgusania
    1715879648
    Добро дошао, Дејан! Добро пожаловать в «Спартак», Деян!!!
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    Spartak_forv@
    1715879720
    Назначение и обращение к болельщикам внушает оптимизм.Удачи Станковичу в Спартаке!
    Ответить
    ...уефан
    1715881048
    ...удачи, Дракон! Удачи, Спартак! Удачи нам, КБ!...
    Ответить
    sochi-2013
    1715881081
    Слепой сказал: Посмотрим......... Удачи!
    Ответить
    MazaiNN
    1715881277
    Работайте братья.
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1715881382
    Ну Зинка, теперь трясись!
    Ответить
    Ниф-Ниф
    1715882949
    Добро пожаловать!
    Ответить
    zigbert
    1715884911
    Хорошо когда есть настрой на работу. Удачи тебе Деян в Спартаке!
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1715885208
    В ЗИНКЕ встрепенулись,думают кем бы Сирожу заменить
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    Mirak92
    1715885209
    Идиоты !!!!!Тупорылые !!!Такой же момент с Ивичем !!! Слишкович ,сделал красиво ,нах...я убирать ,****...ые !!!! Слишкович ,пиз...й в ЦСКА!!!!
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